Profundo dolor en Colón por el fallecimiento del expresidente Marcelo Ferraro

Marcelo Ferraro, quien fue síndico de Colón en la década del 70 durante la gestión de Carlos Salerno, recibió el ofrecimiento de José Vignatti para encabezar una cuarta lista en las elecciones. Vivía Venado Tuerto, ya jubilado como juez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1849260577765613904&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Marcelo Ferraro, hincha, socio y ex presidente de nuestra institución.



Expresamos nuestras condolencias y acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento. — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 24, 2024

"Estoy con tiempo para darle una mano a Colón. En la década del 70 integré la lista de Marcolín que ganó la elección en Colón. Yo fui síndico en esa lista pero como me nombraron juez en Venado, me fui al sur. Me alejé de la lista pero no de colón, ya que cada 15 días vengo a ver a mi equipo”, manifestó en aquella oportunidad Marcelo Ferraro.

El anuncio del fallecimiento de Marcelo Ferraro, expresidente de Colón

"El Club Atlético Colón manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Marcelo Ferraro, hincha, socio y ex presidente de nuestra institución", informó Colón en sus redes sociales.

Al tiempo que agregó: "Expresamos nuestras condolencias y acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento".