Pulga Rodríguez: "Voy a tratar de tener al plantel de Colón campeón en mi despedida"

Más adelante expresó que "ojalá que en diciembre estemos todos contentos con Colón en Primera. Es mi deseo que estén en la máxima categoría, es un club grande, hermoso, una ciudad muy linda, me quedaron muchos amigos, ojalá que nos podamos encontrar, si no es en Santa Fe, será en Tucumán".

Pulga soslayó que "estoy donde empecé y si algún día Colón me abre las puertas para comer un asado, estaremos en Santa Fe y jugaremos para la diversión de la gente".

La importante aclaración del tucumano

De todo lo que se habló en los mercados de pases, no van de la mano con su declaración, pues refrendó que "no hablé con nadie, ni la CD que se fue ni la actual, no sé mi representante, cuando se decretó el descenso de Colón me puse a disposición, uno tiene que pagar un alquiler y demás, se dijo que valía mucho, si no llamaron es difícil decir si un jugador es caro o barato. La gente de Jujuy me llamó, hizo el esfuerzo, me fui seis meses y luego volví a Tucumán".

Y quiso cerrar el tema de su frustrado regreso al barrio Centenario, al sostener que "debe haber un montón de factores que hacen que no llegue el llamado de Colón".