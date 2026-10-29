Delfino mueve el tablero en Colón y la posición de Marcioni abre el interrogante

El DT de Colón, Iván Delfino, habría dos variantes por lesión para recibir a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A, pero habría una duda táctica

Iván Delfino empieza a delinear la formación de Colón para el encuentro del sábado, a las 18, frente a Defensores de Belgrano , por la fecha 36 de la zona A de la Primera Nacional. El plantel completó una nueva jornada de trabajo en el predio y, aunque resta el entrenamiento del viernes, el técnico tendría en mente dos modificaciones .

• LEER MÁS: Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Dos variantes y una incógnita táctica en Colón

En la defensa, Sebastián Olmedo se perfila para ocupar el lateral izquierdo en reemplazo de Facundo Castet, que arrastra un golpe en las costillas. La otra variante sería el ingreso de Darío Sarmiento en lugar del lesionado Franco García. El interrogante pasa por la posición que tendrá Julián Marcioni, que viene de ser decisivo moviéndose por izquierda en el triunfo ante Ciudad de Bolívar.

Prensa Colón

Generalmente va por la derecha, pero Delfino también se animó a ponerlo de punta, por lo que asoma como la duda a develar en la previa. La práctica final será clave para terminar de confirmar el esquema y los nombres elegidos para despedir la fase regular en Santa Fe.

• LEER MÁS: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Vale recordar que, según lo confirmó el conductor sabalero, Alan Bonansea tendría al final tres amarillas, habrá que ver si vuelve Pier Barrios tras no ser considerado la semana pasada y si será convocado Matías Budiño, recuperado del desgarro.

• LEER MÁS: Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Agustín Toledo y Federico Lértora; Darío Sarmiento, Ignacio Lago y Julián Marcioni; y Alan Bonansea.