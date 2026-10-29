Colón espera por el despertar goleador de Bonansea en la antesala del Reducido

Si bien su aporte táctico es encomiable, a los 9 primero que nada se les pide goles y hace cinco que no moja en Colón. ¿Cortará la racha ante Defensores?

Colón afronta el cierre de la fase regular con la mira puesta en mejorar su posición de cara al Reducido de la Primera Nacional. Este sábado, desde las 18, recibirá a Defensores de Belgrano por la fecha 36 de la zona A, con la obligación de ganar y atento a otros resultados.

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En ese escenario, una de las cuentas pendientes pasa por Alan Bonansea, que lleva cinco encuentros sin marcar. La última celebración fue en la victoria por 3-0 frente a Los Andes. Desde entonces, el atacante atraviesa una racha que empieza a adquirir relevancia en un equipo que necesita repartir mejor sus goles para afrontar con mayores herramientas la etapa eliminatoria.

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La tarea de Bonansea, entre el sacrificio y la deuda con el arco en Colón

Su aporte, de todos modos, no se limita a lo que sucede dentro del área. Bonansea cumple con una función táctica importante, se mueve para generar espacios, participa en la presión y colabora con el funcionamiento colectivo. Ese trabajo suele ser valorado por el cuerpo técnico, aunque la exigencia para un centrodelantero también pasa por capitalizar las oportunidades y traducir su presencia en goles.

Bonansea hace cinco que no marca en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Hasta el momento, Ignacio Lago aparece como una de las principales cartas ofensivas de Colón, pero el equipo necesita otras respuestas para no depender exclusivamente de su capacidad de resolución. La recuperación goleadora de Bonansea podría ofrecerle a Iván Delfino una alternativa determinante en el momento más importante del campeonato.

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El partido ante Defensores de Belgrano asoma como una oportunidad para cambiar la tendencia y llegar al Reducido con mejores sensaciones. Colón necesita sumar, pero también recuperar la contundencia de sus atacantes. Para Bonansea, volver a convertir no sería solamente cortar una sequía: significaría recuperar confianza y darle al Sabalero una herramienta fundamental para ir en busca del objetivo.