Alonso: "Hay que tener temple y valentía para enfrentar este momento"

"El partido se jugará el lunes que es feriado, la gente de Unión podrá ir a la cancha, será un Clásico especial con jugadores que no pisan Primera División", apuntó de movida.

Y si bien evitó hablar después de la derrota del equipo principal contra Barracas Central, se atrevió a expresar que "el dirigente tiene una situación de angustia, nos parece fuera de todo por lo que hicimos, mucha gente nos juzga por lo deportivo, pensamos que lo que hicimos junto a este plantel merecemos más".

Más adelante subrayó que "hay que tener temple y valentía para enfrentar este momento. Son tres patas, somos dirigentes, con cuerpo técnico y jugadores, se necesita gente comprometida, es lo que pide el hincha para salir de este presente doloroso".

El directivo sabalero no dudó en apuntar que "Colón es su gente, nos acompaña en las buenas y malas, esto es pasión y a veces te lleva a decir cosas duras, nosotros damos todo con honestidad, en muchas cosas estamos bien y deportivamente es un momento duro, pero queremos volver a la senda que todos queremos".

Alonso también añadió que "la única forma que se entienden los hombres es con respecto y diálogo, de esa forma se puede llegar a ideas comunes, pero hay que acompañar por un objetivo común entre todos".

Cuando le preguntaron sobre el rumor en relación a la suspensión del descenso por tabla anual, disparó: "Colón no estuvo en ese grupo de clubes que se movieron pero de acuerdo a lo que uno sabe, se mantendrá el descenso, hasta el día de hoy es así. Hablamos de dinámica de lo impensado, el fútbol argentino es especial, no hay que ser absolutistas para decir cosas, lo que hoy ocurre es que sigue vigente".

En otro tramo de la charla no dudó en afirmar que "yo pediría que nos tengan comprensión, todos los dirigentes estamos muy mal, somos gente de lucha que vinimos a Colón a hacer lo mejor, es un momento que no lo imaginamos nunca. Si el cuerpo técnico decide enfrentar esta situación vamos a poder salir adelante".

En la parte final, añadió: "Nos fijamos en lo que tiene que hacer Colón, tengo amigos, nunca me escondí, la gente me da un diagnóstico infernal, hacen catarsis y tienen ansiedad. No podemos pensar a seis meses cuando estamos en una situación deportiva complicada. Tenemos que tener energías positivas. La crítica es cierta, si llegamos acá es por algo, pero hay que acompañar".