¿Qué dijo Marini sobre su continuidad en Colón?

Adrián Marini tiene contrato con Colón hasta el 31 de enero y aún su continuidad no está asegurada. Chupete habló sobre el tema. Mirá lo que dijo

Adrián Chupete Marini aún no acordó su continuidad como DT de la Reserva de Colón y tiene una charla pendiente con Vignatti.

En diálogo con LT10 reconoció que "fue un sueño lo que viví como DT de Colón, fue emocionante, el recibimiento de la gente, lo disfruté muchísimo, lo sentí así. A uno le hubiese gustado estar, que fueran distintas, pero lo disfruté y estoy agradecido a la gente de Colón, los amo. Sentí el apoyo de la gente, fue una caricia al alma, el equipo funcionaba y me iba conforme con el rendimiento. Cuando la gente coreaba mi nombre o me paran en la calle, es de lo más gratificante que me pasó".