¿Qué harán los jugadores de Colón que no están en Santa Fe?

El gobernador Omar Perotti, en la conferencia de prensa que brindó el pasado miércoles, tras el repaso epidemiológico del día, hizo un anuncio que podría cambiar los planes de aquellos jugadores de Colón que están fuera de la provincia de Santa Fe.

Es que el gobernador Perotti afirmó, entre otras cosas, informó una serie de medidas que tienen por objetivo controlar la propagación del coronavirus. Una de las determinaciones, que podría incidir en la decisión de los jugadores que no estén en Santa Fe, es que toda aquella persona que no sea residente en la provincia "no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas". El mandatario dijo que esa medida y se ejecutará desde el lunes.

"No queremos volver atrás, hay avances importantes. Cada uno de ustedes es responsable directo de esos números", sentenció, y llamó a "cuidar esos números". agregó Omar Perotti, en un anuncio que podría cambiar la decisión de varios jugadores, que estaban pendientes de la fecha que se oficialice en el fútbol argentino para retomar los entrenamientos para luego tomar la decisión de regresar a la provincia de Santa Fe.

Vale recordar, que de los jugadores del plantel que tienen contrato vigente con Colón, no se encuentran en la provincia Luis Miguel Rodríguez (está en su Simoca natal), Leonardo Burián (se encuentra en Uruguay), Rafael García (también se aloja en Uruguay) y Lucas Viatri (permanece en Buenos Aires).

PulgaRodríguez.jpg Pulga Rodríguez piensa en adelantar su retorno a Santa Fe tras el anuncio de Perotti.

Vale recordar que la decisión de Pulga Rodríguez era emprender el viaje de retorno a Santa Fe el pasado miércoles, aunque por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, molesto por la situación económica a la que lo llevaron los dirigentes (por el no pago del total de sus haberes) habría tomado la decisión de regresar a mediados de la próxima semana.

Sin embargo, el anuncio del gobernador Perotti obligará no solamente a Pulga (no deberá hacer cuarentena por no llegar de una provincia donde haya circulación viral), sino que también a Viatri y a los uruguayos Burián y García a emprender el viaje de retorno a Santa Fe antes del próximo domingo, ya que en caso de no hacerlo deberán sortear el nuevo requisito que comenzará a regir desde el lunes.

Mientras tanto, Eduardo Domínguez finaliza este viernes con la cuarentena obligatoria en Santa Fe y tiene previsto un encuentro cara a cara con el presidente José Vignatti para comenzar a trazar el rumbo del nuevo proyecto futbolístico que se intentará afrontar, y que tiene como objetivo inmediato la disputa del certamen que se desarrollará antes de fin de año y la Copa Argentina.