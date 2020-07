"No me sorprende lo de Fritzler, tuvo conflictos en otros clubes"

El presidente de Colón José Vignatti dialogó con LT9 y allí se refirió al mercado de pases. Criticó la actitud de Matías Fritzler, habló sobre las situaciones de Marcelo Estigarribia y Guillermo Celis. A la vez que manifestó un enojo muy grande con Talleres por la forma de manejarse para intentar llevarse a Alex Vigo.

Consultado por si cree que los entrenamientos volverán el 3 de agosto como se especulaba dijo: "Yo creo que no, es una opinión muy particular, pero aguardamos señales desde Buenos Aires por parte del Gobierno Nacional. El apuro por volver tiene más que ver con la reanudación de las copas internacionales. De todos modos, no es cuestión de apurarse y hay que ser pacientes, la realidad nos marca que estamos en un momento bastante crítico".

A la hora de referirse a la situación de Matías Fritzler y la carta documento que le envió a Colón disparó: "Mucho no me sorprendió la carta documento que nos envió, ya que viene de conflictos con otros clubes. De hecho hay una resolución de FIFA donde lo condena por un problemita que tuvo en un club. A lo mejor el piensa así y hay que respetarlo. Tampoco nosotros podemos hacer locuras, hoy con la economía nosotros tomamos una decisión drástica".

LEER MÁS: Los cuatro jugadores de Colón que no están en Santa Fe

"Cuando los tiempos eran normales, la idea era tener las cuentas al día, pero sabía que en determinado momento uno podía subsanar algunos desniveles de la economía. Pero esto no es joda, hay que tener la plata en la cuenta y eso lo está demostrando la conducta de Colón. En 16 años de gestión nunca se emitió un cheque sin fondo. Si no estamos seguros que vamos a cumplir preferimos que esperen, la mayoría lo entendió, pero hay casos aislados y trataremos de buscarle la vuelta", manifestó.

Volviendo a la postura de Fritzler opinó: "Nosotros solo le propusimos que haga como los otros que han arreglado, que han hecho quitas y que estaban en esas condiciones. Le dijimos que espere y no tomó ese camino que tomaron los otros jugadores. En su momento se firmó en un contexto y hoy estamos en otro contexto, nadie sabía que iba a pasar esto. Le pedimos comprensión y paciencia con la intención de resolverlo de la mejor manera".

image.png José Vignatti criticó duramente la postura de Matías Fritzler.

De Marcelo Estigarribia comentó: "Nos comunicamos varias veces con el jugador, la última vez fue hace un par de días. Nos dijo que tenía una propuesta concreta de México. Después cambió su parecer, pero lo concreto es que a nosotros nos dijo que tenía una propuesta de México. A nosotros cuando nos dicen que tienen una propuesta del exterior, tenemos que dar vuelta la página. Con el problema que hay en la Argentina, no podemos competir con el dinero del exterior. Y entonces debemos replegarnos, más allá de nuestro interés".

Sobre Guillermo Celis, el presidente sabalero dijo: "Tanto Celis como Estigarribia y Esparza están manejando ofertas del exterior a las que nosotros no podemos ni acercarnos. Con el representante de Celis hable el martes y están manejando cifras que para nosotros nos resulta imposible comprometernos".

LEER MÁS: "La economía de Colón es estable"

En otro tramo de la charla criticó duramente a Talleres "Hubo un pedido por un jugador (Alex Vigo) la verdad a mi me sorprende. Se habla maravillas de Talleres que tiene el mejor predio del país, que tiene las mejores inferiores del país, pero resulta que cada vez que hay que hacer una pretemporada nos pide las instalaciones a nosotros. Ya una vez estuvieron, después volvieron a pedirlas. Permanentemente están detrás de nuestros jugadores de las inferiores, a pesar de que se les ha dicho que tienen que hablar primero con el club, hablan directamente con los jugadores. Es la tercera vez que se les dice que no. Y siguen hablando con el representante", sentenció.

Para luego agregar "Vigo es un pibe espectacular, con el representante también tenemos buena relación y le manifestamos que si sale va lo va a hacer en un momento en que las condiciones se den. Hay equipos mejores que Talleres, River era un interesado y Talleres no tiene con qué arrancar".

Por último se mostró conforme con los recursos que cuenta el club en lo futbolístico: "Colón tenía un plantel largo para competir en cuatro frentes, hoy vamos por una sola competencia que todavía no sabemos cómo se va a jugar. Porque tampoco se sabe si se jugará la Copa Argentina. La situación es distinta y consideramos que estamos muy cerca del equipo ideal para una competencia, sumando a algunos jugadores de las inferiores. Puede haber algún retoquecito en algún puesto pero el panorama es muy incierto. Ni siquiera arrancaron los entrenamientos".