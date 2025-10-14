Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón ningún jugador quiere ceder y se complicaron las rescisiones

Hasta ahora, solo Joel Soñora acordó su desvinculación, pero la dirigencia de Colón se topó con poca predisposición para avanzar en rescisiones

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 15:34hs
En Colón ningún jugador quiere ceder y se complicaron las rescisiones

UNO Santa Fe | José Busiemi

Se vive días movidos en Colón en diferentes aspectos. La prioridad es resolver lo de Alberto Espínola y, a su vez resolver algunas salidas antes de que termine el año. Las conversaciones para acordar rescisiones de contrato se multiplicaron en las últimas semanas, pero por ahora nadie quiere ceder.

• LEER MÁS: El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Hasta el momento, el único jugador que llegó a un entendimiento fue Joel Soñora, que ya se su desvinculó. El resto de los casos quedaron en pausa. Los dirigentes se toparon con una resistencia por parte de los futbolistas, que no ven bien rescindir antes de diciembre. La mayoría prefiere cumplir con el vínculo y asegurarse el cobro de los salarios, más allá de las intenciones del club de negociar compensaciones. Sobre todo, porque todavía quedan dos meses por delante si actividad.

• LEER MÁS: Medrán: "En Colón quiero consolidar un proyecto a largo plazo"

En ese marco, uno de los temas más avanzados es el de José Barreto, aunque el trámite todavía no hay firma. Un reflejo de cómo incluso los casos “encaminados” se vuelven lentos en un contexto donde cada peso cuenta.

En Colón nadie quiere ceder por ahora

El panorama complica los planes del club, que pretendía comenzar una reestructuración deportiva antes del cierre de año para darle margen de maniobra al cuerpo técnico de Ezequiel Medrán y la próxima conducción después de las elecciones del 30 de noviembre. La idea era liberar algunos contratos, ajustar la masa salarial y empezar a definir qué jugadores podrían continuar en 2026. Pero por ahora, todo quedó en stand by.

Marcos Díaz
Col&oacute;n nunca pudo resolver lo de Marcos D&iacute;az, que sigue firme en cumplir su contrato pese a estar apartado hace meses.

Colón nunca pudo resolver lo de Marcos Díaz, que sigue firme en cumplir su contrato pese a estar apartado hace meses.

La dirigencia confiaba en que algunos futbolistas aceptarían una salida anticipada ante la falta de minutos o de consideración deportiva. Como el caso de Marcos Díaz, que hace meses está apartado, pero es uno de los más firmes y que no quiere saber nada. Claramente, un pase de factura. Sin embargo, los intentos no resultaron y la crisis también juega su papel, porque los ingresos bajarán al quedar el Sabalero ¡sin competencia hasta febrero!.

• LEER MÁS: Medrán y su mirada sobre Colón: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Así, Colón se encuentra frente a un escenario más complejo de lo previsto. A la necesidad de ordenar el plantel se le suma la obligación de cumplir con compromisos contractuales que, en varios casos, se extenderán hasta fin de año. Un equilibrio difícil de sostener en medio de una economía frágil y con la presión de planificar la próxima temporada.

Colón rescisiones contrato
Noticias relacionadas
platense se volvio el gran dolor de cabeza financiero de colon

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

¿espinola endurece su postura con colon al saber que el vignattismo ira a las elecciones?

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

¿podra ezequiel medran repetir en colon lo que gesto en gimnasia de mendoza?

¿Podrá Ezequiel Medrán repetir en Colón lo que gestó en Gimnasia de Mendoza?

colon prepara la vuelta al trabajo con medran al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Lo último

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

Último Momento
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos

Donald Trump sobre el acuerdo con Argentina: "Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos"

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Una buena y una mala para los argentinos en Bruselas

Ovación
Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: Todavía no caemos de lo que logramos

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos