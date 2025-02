Qué jugadores podrá recuperar Ariel Pereyra en Colón

Colón ya le apunta al partido ante Chaco For Ever, a quien recibirá el domingo desde las 21.30. Ariel Pereyra recuperar a varios lesionados.

Para dicho encuentro, el DT contó con varias bajas importantes, como consecuencia de lesiones o indisposiciones, con lo cual tuvo un plantel reducido, situación que se vislumbró en los pocos cambios que hizo durante el desarrollo del encuentro ante Mitre.

En el camino se presenta Chaco For Ever, a quien recibirá el próximo domingo desde las 21.30, en el estadio Brigadier López. Los dirigidos por Ricardo Pancaldo reúnen seis unidades en las primeras tres fechas y vienen de un gran triunfo ante Temperley, como local, por 2-0.

Sanguina 3.jpg

De cara a este partido, Ariel Pereyra aguarda por la evoluciones físicas de varios de sus jugadores, los cuales podrían reaparecer en la lista de concentrados.

Quiénes estarían para volver de los lesionados

Uno de estos casos es el del delantero paraguayo Jorge Sanguina, quien venía de anotar su primer gol en Colón, en la victoria por 2-1 ante Nueva Chicago, y se perdió el duelo en Santiago del Estero por una indisposición estomacal.

BettiniColón.jpg

En tanto que Gonzalo Bettini, quien sufrió una contractura del isquiotibial derecho, también tendría chances de regresar a la consideración del DT.

Mientras que Conrado Ibarra, quien fue titular en la primera fecha ante Temperley, se recupera de un esguince en su tobillo derecho. Se lo evaluará en la semana para determinar si llega en condiciones al choque ante Chaco For Ever.

Conrado Ibarra.jpg Prensa Colón

Lo propio ocurre con Genaro Rossi, quien se lesionó en la primera fecha en el Brigadier López, con lo cual se perdió en los restantes partidos una pieza muy importante con la que cuenta Ariel Pereyra en la ofensiva.

RossiLesión.jpg Prensa Colón

Todos estarán bajo la atenta mirada del entrenador de Colón, quien junto al departamento médico analizarán si están o no en condiciones de ser considerados para el choque ante Chaco For Ever del próximo domingo a las 21.30.