Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

La Municipalidad comunica los servicios que se prestarán en la ciudad este viernes

6 de noviembre 2025 · 12:54hs
El sistema Las bicis

El sistema Las bicis, que permite a los vecinos usar de manera gratuita este medio de transporte en la ciudad

Con motivo del asueto local de este viernes 7 de noviembre, la Municipalidad informa la modalidad de atención en dependencias, Cementerio y SEOM, entre otros.

Palacio municipal y oficinas de Distrito

Se recuerda que no habrá atención al público en ninguna de las oficinas municipales, tanto en el edificio de calle Salta 2951, como en todas las oficinas de Distrito. Tampoco se podrán efectuar los trámites vinculados a la obtención o renovación de la licencia de conducir en la pista de examen del Parque Juan de Garay.

Por su parte, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800-777-5000.

Con respecto a la atención por ventanillas, sólo se podrá abonar en las cajas de Santa Fe Servicios, ubicadas en el Nuevo Banco de Santa Fe como en distintos comercios y supermercados de la ciudad.

Eco Puntos y recolección de residuos

Los Eco Puntos permanecerán cerrados retomando la atención el sábado 8 en forma habitual. Mientras que la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad. Cabe recordar, que los días viernes se sacan los residuos húmedos.

Bicis y SEOM

El Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual en el horario de 6:30 a 21. Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo este viernes, volverá a funcionar desde las 8 hasta las 13 del sábado.

Cementerio

Con respecto a la necrópolis municipal, el horario de visitas será de 7:15 a 12 y en el caso de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:15 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el próximo lunes 10.

Tribunal de Faltas

Por su parte, el Tribunal de Faltas, ubicado en calle San Luis 3078, no brindará atención alguna, en tanto el corralón municipal mantendrá guardias mínimas.

Mercado Norte

El paseo ubicado en Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas de manera normal.

Centros Turísticos de Informes

Las sedes de los CTI que se encuentran en Peatonal San Martín, frente al Teatro Municipal 1° de Mayo; Dique 1 del Puerto; y la Terminal de Ómnibus de calle Belgrano 2910 permanecerán cerradas. Retomarán su atención el día sábado 8 en los horarios establecidos y en su modalidad habitual.

asueto viernes servicios
