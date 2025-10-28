Uno Santa Fe | Colón | Colón

La oposición en Colón: Se viene una reunión clave entre Alonso y Vignatti

Con vistas a las elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre, en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre ambos protagonistas

28 de octubre 2025 · 09:04hs
José Alonso y José Vignatti tendrán un mano a mano en las próximas horas.

José Alonso y José Vignatti tendrán un mano a mano en las próximas horas.

El domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Colón, para elegir a la nueva comisión directiva que asumirá el 1 de diciembre.

Cónclave entre Alonso y Vignatti

Son varias las listas que tienen pensado competir y una de ellas tendrá a José Alonso como candidato a presidente, con el aval de José Vignatti.

Si bien durante todo este tiempo se especuló con la chance de que sea Vignatti el candidato, la realidad indica que no será así y que Alonso encabezará la lista Tradición Sabalera.

LEER MÁS: Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Lo cierto es que en estos días habrá una reunión importante entre Alonso y Vignatti en donde el primero de ellos le hará un pedido especial al expresidente sabalero.

Vignatti viajó al exterior para presenciar las dos carreras de la Fórmula 1 que se disputaron en Estados Unidos y México y por estas horas arribará a Santa Fe.

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Colón cumplió con julio y sigue con el plan para normalizar sueldos del plantel

Colón respira: la FIFA no lo incluyó entre los clubes inhibidos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso