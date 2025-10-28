La oposición en Colón: Se viene una reunión clave entre Alonso y Vignatti

Con vistas a las elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre, en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre ambos protagonistas

José Alonso y José Vignatti tendrán un mano a mano en las próximas horas.

El domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Colón , para elegir a la nueva comisión directiva que asumirá el 1 de diciembre.

Son varias las listas que tienen pensado competir y una de ellas tendrá a José Alonso como candidato a presidente, con el aval de José Vignatti.

Si bien durante todo este tiempo se especuló con la chance de que sea Vignatti el candidato, la realidad indica que no será así y que Alonso encabezará la lista Tradición Sabalera.

Lo cierto es que en estos días habrá una reunión importante entre Alonso y Vignatti en donde el primero de ellos le hará un pedido especial al expresidente sabalero.

Vignatti viajó al exterior para presenciar las dos carreras de la Fórmula 1 que se disputaron en Estados Unidos y México y por estas horas arribará a Santa Fe.