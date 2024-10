Qué sanción se espera para Braian Guille en Colón

Este jueves se conocerá la sanción para Braian Guille, quien fue expulsado en el empate de Colón ante Chaco For Ever. ¿Cuántas fechas podría recibir?

En los minutos finales del empate de Colón ante Chaco For Ever en el Gigante de la Avenida, en el marco de la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional, el árbitro Luis Lobo Medina decidió mostrarle la tarjeta roja a Braian Guille, luego de reiteradas protestas y excesos para con uno de sus asistentes.

Fue entonces que un vez que se le mostró la tarjeta se retiró del campo de juego haciendo gestos con sus manos, como que el asistente de Luis Lobo Medina estaba pagado. Esto, sin dudas, encendió mucho más las alarmas en función de la sanción que se espera para Braian Guille en Colón.

Qué dijo Lobo Medina y qué reza el informe

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, en zona de vestuarios Braian Guille les fue a pedir perdón a Lobo Medina y su asistente por el exceso del final que terminó en su expulsión frente a Chaco For Ever.

Lobo Medina, en tanto, le reveló a los dirigentes lo duro que fue Braian Guille con sus insultos y gestos, y que lo venían perdonando desde hacía varios minutos, hasta que finalmente les colmó la paciencia, lo que desembocó en que se le muestre la tarjeta roja.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1842696749762453814&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO GUILLE! El enganche de Colón vio la roja por gestos e insultos para con la terna arbitral.

Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/oDHOhjau1V acáhttps://t.co/p2k8T2dsKg#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/4h60Dzejo1 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 5, 2024

El informe que realizó Lobo Medina detalla todo lo que se percibió, se vio y les contó a los dirigentes en los vestuarios de la cancha de Chaco For Ever, con lo cual no hay buenos augurios en cuanto a una sanción que no sea tan dura para el delantero de Colón.

Cuántas fechas podría recibir de sanción Braian Guille

Este jueves el Tribunal de Disciplina de la AFA dará a conocer su sanción en relación a la expulsión de Braian Guille, quien será baja en Colón para el partido ante San Telmo, pero se presume que serían algunas fechas más las que se le otorgarían.

LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro para el partido decisivo ante San Telmo en Santa Fe

Vale recordar que luego de recibir a San Telmo, Colón por la fase regular deberá enfrentar a Atlético de Rafaela y Deportivo Madryn, con lo cual se presume que no podrá ser considerado para estos partidos, y hay dudas sobre si estará habilitado para la supuesta final (en el mejor de los casos) ante San Martín de Tucumán o para el primer partido del Reducido.

Embed

En este sentido, para buscar un caso similar al de Braian Guille en el fútbol argentino, hay que remontarse a la expulsión de Darío Benedetto en Boca, en la final de la Supercopa Argentina ante Racing en 2022. A Pipa le dieron cuatro fechas de suspensión.