Recoba admitió el interés de Colón: "Hay posibilidades, pero no es nada seguro"

"Hubo contactos, pero nada más. Me reuní, pero hace ya más de una semana. Hay posibilidades , pero no es nada seguro", reconoció este martes el uruguayo Álvaro Recoba respecto a la chance de ser el nuevo técnico de Colón . Fue cauto, pero es algo que lo incentiva.

En charla con el programa Sacá del Medio de Uruguay, Chino fue contundente: "Quedó claro que me gusta la idea, pero no hay nada concreto todavía. Creo que están en pie las negociaciones. La pelota la tiene Colón".

Asimismo, detalló: "Tuvimos una charla linda por el tiempo. Hablamos como cuatro horas en Argentina y estuvo muy buena. En la situación en la que está Colón, lo único que le sirve es subir, que es como si fuera que tenés que salir campeón, y está buena la idea, pero se tienen que dar muchas cosas. Tuve charlas también con otros equipos, así que estamos viendo qué es lo mejor".

Álvaro Recoba.jpg Álvaro Recoba reconoció el sondeo de Colón.

"Lo que más me seduce es Colón"

En otro tramo de la charla, Recoba se ilusiona, pero trata de mantener por ahora distancia: "Lo que más me seduce es Colón, porque es una ciudad que vive fútbol. Es un lindo mercado y un buen club. Conozco a gente que estuvo ahí. Kily González está en Unión, al que conozco (de ser compañeros en Inter de Italia). Es una plaza de mucha pasión. No hablé con Kily, solo esa vez que jugamos el amistoso (a comienzos en año cuando dirigía a Nacional). Le está yendo bien y con una campaña muy buena. Pero volviendo a lo primero, la realidad es que no hay nada confirmado, solo que está la posibilidad".

En el final, insistió por qué la opción de dirigir al Rojinegro es la mejor: "La ambición por pelear en salir campeón es lo que quiero".