A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

A poco más de un mes de los comicios en Colón, distintos sectores buscan consolidar alianzas con un panorama más claro sobre quiénes irán a las urnas.

9 de octubre 2025 · 09:48hs
Con las elecciones en Colón programadas para el 30 de noviembre, el ambiente político dentro de la institución empieza a tomar forma, aunque persisten especulaciones y movimientos entre los distintos sectores que buscan disputar la conducción del club.

Tiempo de definiciones en Colón

En los últimos días se registraron reuniones entre varios actores, como Gustavo Abraham, Ricardo Magdalena, Oscar Yódice y Clemente Valdéz, lo que alimentó rumores sobre la posibilidad de que algunos de ellos confluyan en una lista unificada para los comicios.

Sin embargo, trascendió que Abraham podría ir en solitario, luego de que se descartara su ingreso a Tradición Sabalera, sector que actualmente apunta a José Alonso como candidato a presidente, dejando de lado a José Vignatti. Incluso su participación en el Vignattismo también quedó totalmente descartada.

Por su parte, Ricardo Luciani fue categórico y descartó cualquier tipo de unidad con otros sectores. El dirigente ya lanzó su plataforma de gobierno y se muestra confiado en superar los resultados de las últimas elecciones, en las que quedó como segunda minoría, detrás de la conducción de Víctor Godano.

¿Nuevas apariciones y una alianza?

En paralelo, circularon rumores sobre un posible outsider, con nombres como Leandro Busato y Ariel Utrera, aunque por ahora no se consolidó ninguna candidatura firme fuera de los sectores ya mencionados.

Hasta las últimas horas, el escenario se va perfilando de la siguiente manera: una alianza entre Ricardo Magdalena, Clemente Valdéz y Oscar Yódice, mientras que Carlos Trott encabezaría su propia lista. Desde el oficialismo, con Godano fuera de la conducción, también se especula con la preparación de una lista que participe de las elecciones, aunque los nombres aún no fueron confirmados.

En síntesis, a medida que se acerca la fecha de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse, pero aún persisten dudas sobre la conformación definitiva de algunas listas y posibles sorpresas de última hora que podrían modificar el tablero electoral.

