"Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento"

Luego de rescindir su contrato con Colón, Federico Jourdan hizo un análisis de lo sucedido en estos últimos dos años en que vistió la camiseta rojinegra

Federico Jourdan volvió a Colón a principios del 2024 con el único objetivo de poder colaborar para que el Sabalero ascienda a Primera División.

Pero en los dos años que estuvo y pese a que sus números fueron aceptables, el volante no consiguió lo que se había propuesto y en las últimas horas rescindió su vínculo con el Sabalero.

Jourdan y su salida de Colón

En diálogo con Sol Play 91.5, Jourdan se refirió a lo vivido en estos dos años, pidió disculpas por no conseguir el objetivo y aseguró que de ninguna manera estaba dispuesto a inhibir al club por falta de pago.

"Estoy viviendo sensaciones raras, con un poco de tristeza y melancolía porque pasamos dos años en el club. Este 2025 fue muy malo, no pudimos ni siquiera competir y a comparación del 2024 fue un año muy malo. Todo lo que yo pueda decir ahora va a sonar como excusa", aseguró.

Para luego agregar: "Yo creo que fueron varias cosas, decisiones malas, malos rendimientos, un combo que hizo que el año sea así. Al vernos afuera del reducido, el equipo en los entrenamientos creo que bajó un poquito, se bajaron las expectativas, entonces nos terminamos complicando solos. Terminamos un muy mal año y acá estamos para hacernos responsables".

En otro tramo de la charla, el mediocampista manifestó: "La gente quería ver otro Colón, nosotros también lo queríamos, pero no se lo pudimos dar y es entendible el enojo de los hinchas. Es la exigencia que tiene este club y más en esta categoría".

En cuanto a su salida del club dijo: "Después de la situación que estamos viviendo yo preferí arreglar una forma de pago con la deuda que teníamos y antes de mandar una carta de documento o una inhibición. Preferí arreglar con esta dirigencia que fue la que me contrató y con la que estuvimos dos años".

Y finalizó: "Al hincha quiero pedirle disculpas por el año que tuvimos, por no darle lo que estaban esperando. La verdad que nos hacemos responsables. Mi vínculo con el club va a ser eterno. Seguiremos alentando, como le hice siempre. Les pido que sigan apoyando como siempre y ojalá el año que viene se arme un lindo plantel".