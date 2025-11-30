Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón elige a su nuevo presidente: comenzaron las elecciones con cinco listas en competencia

Las elecciones arrancaron a las 8 y se extenderán hasta las 18. Cerca de 16 mil socios están en condiciones de decidir al sucesor de Víctor Godano.

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 08:43hs
Este domingo 30 de noviembre, desde las 8 y hasta las 18, se llevan adelante las elecciones en Colón para definir al nuevo presidente que sucederá a Víctor Francisco Godano. Con un clima de expectativa y participación, los socios sabaleros comenzaron a acercarse desde temprano al gimnasio Roque Otrino, epicentro de los comicios.

En total, cinco listas compiten por conducir los destinos de Colón:

-Tradición Sabalera, encabezada por José Alonso.

-Sangre de Campeones, con Ricardo Luciani como candidato.

-Pasión Sabalera, liderada por Gustavo Abraham.

-Agrupación Dr. Ricardo Magdalena, que propone a Ricardo Magdalena para la presidencia.

-Unidad Colonista, con Carlos Trod como aspirante.

Las elecciones se extenderán durante diez horas, con cierre previsto para las 18, y se desarrollan con normalidad, bajo los protocolos establecidos por la Junta Electoral. Se habilitaron 22 mesas para garantizar fluidez en el proceso.

LEER MÁS: Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Los socios pueden ingresar únicamente por el portón principal ubicado sobre avenida Juan José Paso, mientras que la salida está dispuesta por calle Pietranera. Solo podrán votar aquellos que figuren en el padrón y cumplan con los requisitos obligatorios: presentación del DNI físico, carnet de socio y la cuota al día. Es importante destacar que no se aceptará el DNI digital desde el teléfono celular.

Más de 16 mil socios habilitados

Según los datos oficiales de la Junta Electoral, son 16.055 los socios habilitados para participar, entre ellos los Vitalicios “A” y “B” y los Activos plenos, que cumplen con al menos un año de antigüedad a la fecha de convocatoria y tengan pagada la cuota de octubre o el abono anual 2025.

Sin embargo, se informó que 2.092 socios mantienen deuda de una o dos cuotas (septiembre/octubre). A pesar de ello, tendrán la posibilidad de ponerse al día hasta el mismo domingo, ya sea mediante pago presencial en la sede o a través de boleteríavip.

LEER MÁS: ¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

Para conocer si están en condiciones de emitir su voto, los asociados pueden consultar el padrón oficial mediante el enlace dispuesto por la institución.

Con la renovación institucional en marcha, Colón vive una jornada clave que marcará el comienzo de una nueva etapa dirigencial. Los socios sabaleros tienen la palabra.

