La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

El plantel de Colón completó la semana sin entrenar. Si bien el viernes algunos jugadores practicaron, los referentes y otros de experiencia no lo hicieron

El plantel de Colón se muestra inflexible en relación a la deuda que mantiene la dirigencia con los jugadores.

La mayor parte del plantel de Colón debía retornar a los entrenamientos el lunes 24 de noviembre. Luego de tres semanas de descanso, los jugadores se hicieron presentes, pero tomaron una fuerte decisión.

Y la misma fue la de no entrenar, hasta tanto la dirigencia cancele la deuda que mantiene con el plantel . Por ello, a lo largo de toda la semana concurrieron al predio 4 de junio, pero no iniciaron las prácticas.

La medida se extendió durante toda la semana, ya que si bien el viernes tuvieron la noticia de que la dirigencia saliente había cancelado el mes de agosto, los referentes y los jugadores con más recorrido continuaron con la protesta y no entrenaron.

En cambio sí lo hicieron algunos otros futbolistas que pertenecen a la institucion y los que son formados en el club. Pero los demás a los cuales se les termina el vínculo y otros con contrato vigente, pero que no seguirían pretenden que se les cancele la deuda.

El cuadro de situación indica que a los jugadores se les adeuda los meses de septiembre y octubre y prontamente, será exigible el mes de noviembre.

Así las cosas, la dirigencia que asuma el lunes 1 de diciembre tendrá que resolver esta situación, dado que en los próximos días, los jugadores podrían mandar carta documento exigiendo el pago de los salarios.

Está claro que la situación es compleja y la nueva comisión directiva tendrá que resolver rápidamente un contexto que no puede prolongarse en el tiempo. Como así también, definir quienes seguirán y quienes no.