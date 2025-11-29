Uno Santa Fe | Colón | Colón

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

El plantel de Colón completó la semana sin entrenar. Si bien el viernes algunos jugadores practicaron, los referentes y otros de experiencia no lo hicieron

Ovación

Por Ovación

29 de noviembre 2025 · 15:29hs
El plantel de Colón se muestra inflexible en relación a la deuda que mantiene la dirigencia con los jugadores.

Prensa Colón

El plantel de Colón se muestra inflexible en relación a la deuda que mantiene la dirigencia con los jugadores.

La mayor parte del plantel de Colón debía retornar a los entrenamientos el lunes 24 de noviembre. Luego de tres semanas de descanso, los jugadores se hicieron presentes, pero tomaron una fuerte decisión.

La compleja situación que atraviesa el plantel de Colón

Y la misma fue la de no entrenar, hasta tanto la dirigencia cancele la deuda que mantiene con el plantel. Por ello, a lo largo de toda la semana concurrieron al predio 4 de junio, pero no iniciaron las prácticas.

La medida se extendió durante toda la semana, ya que si bien el viernes tuvieron la noticia de que la dirigencia saliente había cancelado el mes de agosto, los referentes y los jugadores con más recorrido continuaron con la protesta y no entrenaron.

En cambio sí lo hicieron algunos otros futbolistas que pertenecen a la institucion y los que son formados en el club. Pero los demás a los cuales se les termina el vínculo y otros con contrato vigente, pero que no seguirían pretenden que se les cancele la deuda.

LEER MÁS: "Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento"

El cuadro de situación indica que a los jugadores se les adeuda los meses de septiembre y octubre y prontamente, será exigible el mes de noviembre.

Así las cosas, la dirigencia que asuma el lunes 1 de diciembre tendrá que resolver esta situación, dado que en los próximos días, los jugadores podrían mandar carta documento exigiendo el pago de los salarios.

Está claro que la situación es compleja y la nueva comisión directiva tendrá que resolver rápidamente un contexto que no puede prolongarse en el tiempo. Como así también, definir quienes seguirán y quienes no.

Colón plantel jugadores
Noticias relacionadas
El santafesino Jonathan Vergara se trajo una victoria en su paso por Lituania.

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

En tiempo suplementario, Colón venció como local a Barrio Parque.

Colón venció a Barrio Parque y obtuvo su segundo triunfo en la Liga Argentina

colon entro en su cuarto dia de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

el futuro del pulga rodriguez, ¿atado al resultado de las elecciones en colon?

El futuro del Pulga Rodríguez, ¿atado al resultado de las elecciones en Colón?

Lo último

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

Último Momento
Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

Colapinto: Lo más frustrante es que no vamos rápido

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Ovación
Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Colapinto: Lo más frustrante es que no vamos rápido

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL