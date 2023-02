Rondina: "No era el momento para ir a Colón"

Sergio Rondina reconoció que se equivocó y no era el momento de dirigir Colón cuando aceptó.

Ahora sucede lo mismo con Sergio Rondina, quien tuvo un paso fugar por el barrio Centenario y apenas dirigió siete partidos a un equipo que venía de estar con Julio Falcioni, con quien inició 2022.

En las últimas horas, el Huevo concedió una entrevista al programa Jogo Bonito (FM Late 93.1) y volvió a dejar algunas respuestas picantes cuando le preguntaron por su reciente trabajo.

“No es fácil dirigir Colón. El problema es cuando no se quieren hacer cargo de los errores de ellos y cae todo sobre el técnico. Los errores dirigenciales los pagamos los técnicos”, expresó el orientador.

Para luego, subrayar: “No era el momento para ir a Colón, pero son chances que queres aprovechar. Yo no tuve inconveniente con ningún jugador. Siempre estaban predispuestos para entrenar”.

En otro tramo de la charla se encargó de aclarar que “yo no renuncié en Central Córdoba para ir a Santa Fe. Me fui por una diferencia con los dirigentes en cuanto a refuerzos. Yo quería delanteros y me entero que trajeron un central. Jugó un partido solo”.

Antes de su despedida, se puso nuevamente en el mercado, al enfatizar que "ya descansé demasiado. Necesitamos volver a dirigir. Disfruté el parate pero ya recargamos pilas. Ahora a esperar que nos llegue alguna oferta”.