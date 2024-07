Rossi ya sería considerado por Delfino en Colón para el duelo con Almirante Brown

Vale resaltar que viene con continuidad desde Chaco For Ever, por lo que no necesita hacer un reacondicionamiento físico y futbolístico. Esto era algo que tenía muy en cuenta la dirigencia al momento de irlo a buscar, por más que no haya sido el plan A.

Genaro Rossi.jpg Genaro Rossi tiene chances de ser considerado en Colón para el partido ante Almirante Brown. Prensa Colón

Genaro Rossi, ya a consideración en Colón

Es por ello que, sumado al trabajo de este sábado, que será el último antes del viaje a Buenos Aires, estaría en la nómina que armará el conductor sabalero. Eso sí, para que entre el que saldría es Nicolás Leguizamón.

• LEER MÁS: Colón pierde otra pieza clave durante varias fechas por lesión

Un Genaro Rossi que disputó 20 partidos en Chaco For Ever: 14 de titular y en seis ingresó desde el banco de los suplentes y fue reemplazado en 10 ocasiones. Anotó dos goles (Defensores de Belgrano y Atlético de Rafaela).

• LEER MÁS: Colón finalmente no tendrá un cupo más por la lesión de Lautaro Laborié

Un 9 de las características de Javier Toledo y costó más de lo planeado. Más que nada por lo económico. Tiene 22 años y mide 1,85 metro, por lo que Colón se potencia en el corazón del área.