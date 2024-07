Colón pierde otra pieza clave durante varias fechas por lesión

Colón finalmente no tendrá un cupo más por la lesión de Lautaro Laborié

Es por ello que el técnico Iván Delfino estuvo probando diferentes alternativas en busca de algo diferente, ya que las victorias venían siendo esquivas. Por eso también estaba pendiente de los refuerzos y la dirigencia le trajo dos, que a la postre eran las prioridades: Genaro Rossi, el 9; y Oscar Garrido, el volante ofensivo. Hay otro también anotado, pero faltan detalles.

• LEER MÁS: Nacho Lago: "A Colón le empezaron a jugar de igual a igual"

Llamativamente para el entrenador no era importante incorporar un zaguero. Justamente en este sentido tiene un dolor de cabeza, ya que en la práctica de este jueves salió con una molestia Hernán Lópes, que lo ponía en duda. Este viernes directamente no estuvo y, si bien no existe un parte oficial, estaría desgarrado.

Hernán Lópes.jpg Hernán Lópes estaría desgarrado y sería baja en Colón por varios partidos. Prensa Colón

Colón pierde una pieza clave

De esta manera, será baja por varios partidos. Era uno de los bastiones del fondo, por lo que habrá que ver cómo arma los sistemas así Delfino, que siempre apostó por una línea final de memoria.

• LEER MÁS: Expectativa y realidad: así fue el mercado de pases de Colón

Vale recordar que también forma parte de la enfermería Braian Guille por un microdesgarro en la previa del partido pasado ante Atlanta, por lo que es una alternativa menos para los partidos que vienen. Malas noticias en un Colón que no viene bien en cuanto al rendimiento y que necesita sacarse la mufa con una victoria.