Vignatti con UNO: "Hasta los 35 años el Pulga no era un jugador relevante, Colón le dio mucho"

"Indudablemente que el binomio jugador-representante manifiestan abiertamente la personalidad de ellos. Yo no soy el que los va a juzgar, pero sí la gente que lo está haciendo. Lamentablemente, todo lo bueno que hace dentro de la cancha no logra mantenerlo fuera de la misma. Y a la larga se va a sentir eso y es algo que nos perjudica a todos", comenzó contando.

Para luego agregar "Hay que hacer una lectura de sus pasos por otros equipos, pero lo concreto es que la relevancia la tuvo en Colón. Porque hasta los 35 años no era un jugador relevante, Colón creo que le dio mucho y lamentablemente estamos atravesando una crisis pronunciada en la relación, producto de incoherencias".

Consultado por lo que viene indicó: "En el fútbol es muy difícil predecir lo que va a pasar y en esta circunstancia creo que hay que potenciarlo aún más, por las personalidades del representante y del jugador. En donde fuera de la cancha no compartimos la mayoría de las cosas, pero bueno eso hace que sea muy arriesgado dar un pronóstico y se verá en el transcurso de las próximas horas lo que va a suceder".

José Vignatti.jpg José Vignatti fue contundente sobre la situación de Pulga Rodríguez en Colón.

En otro tramo de la chala aseveró: "La postura de Colón es no dejarse llevar por delante, Colón pagó de manera anticipada dos años de contrato. Que pasa si una persona cobra dos años y se quiere ir antes de cumplir el contrato sin devolver el dinero ¿Qué es usted?, Hay un nombre para eso. Esto es muy clarito, si yo acepté una plata para hacer tal cosa y después no la quiero hacer o no la quiero devolver, bueno tiene su nombre..."

Por último, Vignatti expresó: "Sin dudas que Colón hizo una erogación de las más importantes de su historia, depositada en un jugador y esta circunstancia nos hace pensar que no valía la pena. Pero ya está todo hecho y esperemos que cada uno se lleve lo suyo. A nosotros no nos gusta quedarnos con nada que no sea nuestro y esperemos que los otros obren de la misma manera, aunque lo dudo".