"Estamos trabajando en el fútbol campeón del mundo, donde todos quisieran estar, donde hay un fútbol muy intenso, con mucha dinámica, es un desafío súper importante", agregó Marcelo Saralegui sobre lo que representa dirigir en Colón.

En cuanto a la situación de Christian Bernardi, Marcelo Saralegui reveló: "Sé lo mismo que están diciendo todos, que estaría volviendo, los motivos realmente no los sé bien, esperamos que me puedan informar para saber en qué situación está, ya que es un jugador muy importante. El jugador le dio mucho a Colón, pero no me quiero aventurar con una fuente seria de lo ocurrido".

Marcelo saralegui.jpg Prensa Colón

También se le preguntó por Pulga Rodríguez, tras su salida en Colón, y Marcelo Saralegui dijo: "Es un tema que lo manejó lo directiva, él no se presentó a realizar la pretemporada, más allá de tener contrato con el club. Él manifestó que no quería seguir, se presentó un día antes de que viajemos. Hablé con él, le pedí a los directivos que se defina su situación, ya que no sabía si lo iba a contar o se iba a otro club. Ahora me estoy enterando que se está yendo".

En otro tramo se le preguntó por Wanchope Ábila, quien se sumó tarde a la pretemporada por haber estado en Qatar por la Copa del Mundo, y Marcelo Saralegui justificó: "Habló con los directivos, no tanto conmigo, que si estaba la chance de que Argentina llegue a la final se iba a quedar en Qatar. Uno se queda en la parte del jugador, es hincha, y había tiempo para ponerlo a punto. Está con una pequeña lesión, está sumando día a día para ponerse en el campo de juego lo más antes posible. No queremos que retroceda, es un jugador importante, como todos, con una cuota de gol importante, esperemos poder tenerlo en cuenta para el debut ante Lanús".

Se lo consultó por las condiciones de José Pablo Neris, uno de los refuerzos que llegaron a Colón, y Marcelo Saralegui afirmó: "Es un punta, movedizo, fuerte, tiene el arco entre ceja y ceja, es potente, rápido, se puede complementar perfectamente con Wanchope y Jorge Benítez. Viene de hacer unos cuantos goles en Uruguay, se está conociendo con sus compañeros. Nosotros lo pedimos".

Y justamente sobre el Conejo Benítez, Marcelo Saralegui contó: "Es más conocido en el fútbol argentino, es punzante, inquieto, incisivo, banca muy bien la pelota, sabe pivotear, es agresivo, remata, tenemos un potencial importante, con un lindo desafío sobre quiénes van a jugar como titulares".

Mientras que sobre Joaquín Ibáñez, reveló: "Es un volante de ida y vuelta, con buena zancada, salto y cabezazo, esperemos que vaya agarrando rodaje y se vaya conociendo con sus compañeros, para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato".

Sobre lo que Colón necesita en el mercado de pases, Marcelo Saralegui reveló: "Estamos buscando volantes de pausa, talento, de generación y freno, otro volante mixto, por ahí vamos a andar. Sé que es difícil pero estamos trabajando en eso con los directivos".

Y en el final Marcelo Saralegui manifestó para qué está su equipo y apuntó: "Vamos a dar pelea, estamos tratando de completar el plantel para dar pelea, para sumar la mayor cantidad de puntos posible y poner a Colón lo más alto posible".