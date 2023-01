La modalidad que implementa Marcelo Saralegui en lo que va de la pretemporada es que luego de cada partido de los titulares le da los mismos minutos de fútbol a los suplentes. Eso ocurrió ante Vélez y se repitió tras el choque ante River Plate, con un cotejo preparatorio ante la Sub 20 de Uruguay. El lunes, ante el Fortín, a la nota la dio Bautista Ojeda, quien con solo 14 años realiza la pretemporada con el plantel profesional y estuvo en cancha. En tanto que ante el combinado charrúa también tuvo la chance de jugar.

Vale recordar que en las listas de Diego Placente para la Selección Argentina Sub 15 estuvo siempre, también llamó la atención de Pablo Aimar, que lo llevó a la Sub 17, pero la sorpresa más grande fue el llamado de Javier Mascherano para la Sub 20. En el informe realizado por TyC Sports, se revela que Bautista Ojeda, categoría 2008, tiene apenas 14 años y ya se posiciona como una de las mayores promesas del fútbol argentino. Juega en Colón y el entrenador Marcelo Saralegui lo sumó a la pretemporada con el plantel profesional.