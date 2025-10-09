El aspecto donde Bernardi fue de lo "mejorcito" en Colón tras una penosa campaña

El volante Christian Bernardi encabezó una estadística de Colón, donde no hubo demasiado para destacar tras una campaña desastrosa en la Primera Nacional

El 2025 de Colón ya no resiste calificativos. Un equipo que se preparó para pelear el ascenso terminó sufriendo hasta el final para sostener la categoría. Lejos de ser protagonista, el Sabalero transitó una Primera Nacional llena de frustraciones, con escaso poder ofensivo y una defensa permeable que lo dejó entre los más goleados.

En medio de ese panorama gris, Christian Bernardi se hizo notar con muy poco. Sin alcanzar su mejor versión física ni futbolística, fue el máximo asistidor del equipo, con apenas cuatro pases gol. Un dato que expone a la vez su aporte individual y la falta de socios que tuvo en un conjunto que generó poco y concretó menos.

BERNARDI TALPONE.jpg Bernardi, con poco, fue el que más asistencias dio en Colón. UNO / José Busiemi

Bernardi, el máximo asistidor de Colón

Para dimensionar la pobreza ofensiva, basta con repasar que el máximo artillero fue Emmanuel Gigliotti, con siete tantos, pese a no haber jugado el último mes. Detrás de Bernardi en la tabla de asistencias aparecen Ignacio Lago (tres) y Luis Rodríguez (dos), que apenas sumó un puñado de partidos.

El cierre del año tuvo para Bernardi una imagen que sintetiza todo: lágrimas y emoción tras marcar el gol del triunfo ante CADU, un tanto que significó apenas tres puntos para cortar la malaria de 10 sin ganar. Fue una descarga personal y, quizás, un adiós. Porque su continuidad, a esta altura, también es una incógnita.

Si fue su última función con la rojinegra, al menos se marchó dejando una postal fiel a su historia: de pie, con el corazón en la mano, pero claramente dejando en claro que pudo dar mucho más.