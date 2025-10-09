Uno Santa Fe | Colón | Colón

El aspecto donde Bernardi fue de lo "mejorcito" en Colón tras una penosa campaña

El volante Christian Bernardi encabezó una estadística de Colón, donde no hubo demasiado para destacar tras una campaña desastrosa en la Primera Nacional

9 de octubre 2025 · 16:24hs
El 2025 de Colón ya no resiste calificativos. Un equipo que se preparó para pelear el ascenso terminó sufriendo hasta el final para sostener la categoría. Lejos de ser protagonista, el Sabalero transitó una Primera Nacional llena de frustraciones, con escaso poder ofensivo y una defensa permeable que lo dejó entre los más goleados.

• LEER MÁS: Medrán, entre la continuidad firmada en Colón y un crédito en baja para las elecciones

En medio de ese panorama gris, Christian Bernardi se hizo notar con muy poco. Sin alcanzar su mejor versión física ni futbolística, fue el máximo asistidor del equipo, con apenas cuatro pases gol. Un dato que expone a la vez su aporte individual y la falta de socios que tuvo en un conjunto que generó poco y concretó menos.

Bernardi, con poco, fue el que más asistencias dio en Colón.

Bernardi, el máximo asistidor de Colón

Para dimensionar la pobreza ofensiva, basta con repasar que el máximo artillero fue Emmanuel Gigliotti, con siete tantos, pese a no haber jugado el último mes. Detrás de Bernardi en la tabla de asistencias aparecen Ignacio Lago (tres) y Luis Rodríguez (dos), que apenas sumó un puñado de partidos.

• LEER MÁS: Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

El cierre del año tuvo para Bernardi una imagen que sintetiza todo: lágrimas y emoción tras marcar el gol del triunfo ante CADU, un tanto que significó apenas tres puntos para cortar la malaria de 10 sin ganar. Fue una descarga personal y, quizás, un adiós. Porque su continuidad, a esta altura, también es una incógnita.

• LEER MÁS: A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

Si fue su última función con la rojinegra, al menos se marchó dejando una postal fiel a su historia: de pie, con el corazón en la mano, pero claramente dejando en claro que pudo dar mucho más.

