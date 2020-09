Se cumplen 14 años de la suspensión del partido Colón-Vélez

El hecho sigue siendo recordado pese a que pasaron 14 años. Y no solo por la agresión que sufrió el juez asistente Horacio Herrero y que determinó la suspensión del partido entre Colón y Vélez, sino también por la reacción de un hincha sabalero que precisamente golpeó al agresor del juez de línea.

No se trató de un hecho frecuente, ya que en la mayoría de los casos cuando sucede una agresión los que están alrededor no reaccionan. En esa oportunidad este socio la emprendió a golpes contra el agresor que con un encendedor impactó en el rostro de Herrero.

Se jugaban 42 minutos del primer tiempo y Colón superaba a Vélez por 1-0 con gol de Sebastián Malandra a los 15 segundos. En ese momento, el árbitro Saúl Laverni se percató de la agresión y sin dudar suspendió el cotejo. Este miércoles cuando se cumplen 14 años de ese partido, Herrero dialogó con Radio Sol 91.5 y relató lo sucedido.

LEER MÁS: Colón: Por precaución, Vignatti se realizó un hisopado

"Laverni me preguntó dos veces y como no le respondí, se asustó mucho y llamó a la policía y los médicos de los dos equipos para verme. Estaba como aturdido y no entendía nada", aseguró Herrero.

Para luego agregar: "El informe era lo duro que la realidad había mostrado. El informe que se eleva al Tribunal de Disciplina es relatar los hechos tal y cómo fueron en el momento que ocurrieron. Sin embargo, hubo un informe muy blando en el sentido de dejar asentado a pedido de partes, cosa que no debería ocurrir".

https://twitter.com/fmsol915/status/1306191769785245697 #Ahora | El pasado 16 de septiembre de septiembre de 2006, a los 42 minutos del primer tiempo, se suspendió el partido entre #Colón y Vélez por la agresión a un juez de línea.

Video: @TyCSports pic.twitter.com/UJRiYARveu — Radio SOL 91.5 (@fmsol915) September 16, 2020

Y allí criticó el manejo por parte de AFA y de Julio Grondona teniendo en cuenta la relación que en ese momento mantenía con Germán Lerche: "Hay muchas irregularidades que ocurren en el ámbito de la AFA. Hoy se puede contar porque hay alguien que no está y soy yo. No es lo que corresponde, de hecho, el informe era lo que había ocurrido y después se suavizó".

Y finalizó: "Había que intentar demostrar que el club local no tenía responsabilidad en lo que había ocurrido porque acá había una persona que era el presidente de Colón (Lerche) y era muy amigo de Julio (Grondona)".