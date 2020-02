Se desató la polémica por los pocos entrenamientos del plantel de Colón

Luego de una pésima racha, que constó de cinco derrotas consecutivas y dos empates en serie, Colón cayó en zona de descenso, tras la igualdad ante Racing en el Brigadier López y el triunfo de Aldosivi sobre Huracán, en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios.

Lo concreto es que el hincha no tomó para nada bien que el plantel luego de haber caído en la zona roja luego de seis años haya gozado de casi tres días de descanso, debido a que el partido ante la Academia fue el viernes por a noche y los jugadores volvieron a trabajar el lunes por la tarde.

Pero no todo quedó allí, ya que también a Diego Osella, más allá de su cauteolosa propuesta futbolística, también se le comenzó a reprochar por las modalidades de los entrenamientos, ya que en lo que va de la reanudación de la Superliga solamente se registraron jornadas de un solo turno de trabajo.

• LEER MÁS: Colón: ¿Cambiar el esquema para potenciar los intérpretes?

El mismo entrenador fue abordado luego de la conferencia de prensa por Carlos Pérez, de Locura Sabalero, quien le preguntó por la disposición de hacer jornadas de trabajo de un solo turno, haciendo mención a la molestia del hincha en este sentido, y contestó: "Cambió mucho la preparación física, todos los equipos trabajan más o menos igual. Colón terminó corriendo más que Racing, mientras que Racing corrió más que Independiente con nueve hombres. Lo que pasa que cuando los resultados no se dan escarbamos...".

Y agregó: "Pero mis equipos fueron siempre intensos y no dejarán de serlo. Hoy cambió mucho fisiológicamente la preparación, el problema de Colón no es físico, sino que tiene que convertir y que un resultado a favor lo desbloqueé. Porque viene haciendo las cosas bien, en estos cuatro partidos vi una evolución muy grande. Esto siempre genera dudas cuando los resultados no se dan pero estamos bien".

Embed

Incluso varios medios repararon en esta situación, haciendo hincapié en que ante el delicado momento que atraviesa el equipo desde lo deportivo ameritaría mayor tiempo de trabajo, para que Osella pueda terminar de inculcarles su idea a los jugadores, quienes como reconoció el mismo mánager Francisco Ferraro públicamente se venía de una forma de trabajo que no era la mejor con Pablo Lavallén como entrenador.

• LEER MÁS: En un Colón sin gol, el goleador no puede faltar

Osella parece haber acusado recibo debido a la gran polémica que se desató mediática y públicamente, con lo cual el plantel luego del trabajo físico de la mañana también por la tarde tuvo un nuevo encuentro en el Predio Ciudad Fútbol.

Ricardo Porta on Twitter Para mi Vignatti no sabía que después de Racing, Colón retomaba el trabajo hoy lunes...y por la tarde.

2 Horas y ¿se cansarán los jugadores?

Hay, hay...."siga la banda tocando ", mientras la nave se hunde...como el Titanic. — Ricardo Porta (@portaricardook) February 17, 2020

Ricardo Porta on Twitter Se sabe que la planilla de sueldos de Colón es una de las más elevadas de la Superliga. Pero se sabe tbn q es la q menos horas de concentración y trabajo tiene: 2 hs en 72 después del empate con Racing. Una vergüenza. Dirigentes: REACCIONEN!!! — Ricardo Porta (@portaricardook) February 17, 2020

Ricardo Porta on Twitter 2 Hs en 72 es muy poco, casi nada de trabajo para un equipo q está en descenso directo. Un colega le preguntó a Osella si no era escaso. El DT le contestó q en la Superliga mas o menos todos trabajamos lo mismo. Yo le digo q no es así. Ninguno descansa casi tres días. — Ricardo Porta (@portaricardook) February 17, 2020