En un Colón sin gol, el goleador no puede faltar

El principal déficit de Colón es que no hace goles, convirtió tan solo 17 en 19 partidos y es el segundo equipo menos efectivo de la Superliga. Solo Huracán con 10 goles lo supera en ese rubro. Y su máximo artillero es el colombiano Wilson Morelo con seis tantos. En consecuencia, llama la atención que el goleador del equipo no sea titular.

En este 2020, Morelo sumó minutos en los cuatro partidos que disputó el Sabalero, pero en solo uno de ellos estuvo desde el arranque y fue con Banfield. Con Central Córdoba ingresó a los 41' del segundo tiempo en lugar de Luis Rodríguez. Ante el Taladro fue titular, pero lo reemplazaron a los 12' del complemento, debutando Brian Fernández.

Con Defensa y Justicia entró a los 38' del segundo tiempo en lugar del Pulga y con Racing pisó el campo de juego a los 27' del complemento para suplantar a Lértora. Así las cosas, en los cuatro partidos el punta cafetero apenas sumó 86 minutos en cancha, en contrapartida con los 349' que acumula Luis Rodríguez y los 191' que suma Lucas Viatri.

Así las cosas, Morelo es el de mayor efectividad con un gol en los 86' que jugó, mientras que Rodríguez y Viatri con muchos más minutos no pudieron convertir. Por ello, está claro que en un equipo sin gol, el máximo anotador no puede faltar. De hecho, Colón hacía tres partidos que anotaba y el último tanto del 2019 también fue patrimonio de Morelo en la derrota con Arsenal 2-1.

Diego Osella tendrá que buscar el modo de incluir a Morelo, lo puede hacer retrasando al Pulga como sucedió en el final del encuentro con Racing. O prescindir del 10 si pretende mantener el 4-4-2, ya que Lucas Viatri demostró cualidades para ser titular, además de ser fundamental en el juego áereo.

Wilson Morelo (1-1) Colón SF vs Racing | Fecha 20 - Superliga Argentina 2019/2020

En esta Superliga, Morelo disputó 18 encuentros, pero 12 de ellos como titular y en los seis restantes ingresó en el segundo tiempo. Los dos primeros goles los anotó en el triunfo como local ante Gimnasia de La Plata por 2-1. Luego le marcó a San Lorenzo en la victoria 2-1 y con Godoy Cruz en el triunfo como local 2-1. Es decir que cuatro goles suyos le permitieron a Colón sumar nueve puntos.

Los dos tantos restantes fueron en la derrota como visitante ante Arsenal 1-2 y en el empate con Racing 1-1, es decir que cinco goles le sirvieron al equipo para cosechar nada menos que 10 puntos. Así las cosas, el colombiano marcó en circunstancias claves.

A estos seis goles hay que sumarles, su primer tanto con la camiseta rojinegra en la Superliga pasada en el empate como local ante Racing 1-1. Los tres goles en la Copa Sudamericana ante el River de Montevideo, Zulia y Atlético Mineiro (todos ellos en el Brigadier López). Y un tanto frente a Acassuso por Copa Argentina. En total, Morelo anotó 11 tantos desde su llegada al plantel rojinegro.

Wilson Morelo (2-1) Colón SF vs Gimnasia LP | Fecha 3 - Superliga Argentina 2019/2020

Por todo lo descripto, cuesta entender porque Morelo no tiene más chances de jugar, ya que cuando le dieron la oportunidad respondió marcando goles determinantes, no solo en la Superliga sino también en la Sudamericana que le sirvieron al equipo para llegar a la final. Recordemos que al principio Pablo Lavallén no lo tenía en cuenta como titular, pero sus rendimientos lo terminaron metiendo entre los 11.