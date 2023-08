De vuelta en casa: se resolvieron los últimos detalles y Conti ya puede entrenar en Colón

Este jueves por la tarde, Germán Conti pasó la revisión médica con éxito en el Sanatorio Santa Fe y se esperaba que este viernes por la mañana realice la primera práctica en Colón, sin embargo no pudo hacerlo. Se debió que Lokomotiv no se lo permitió por quedar pendientes algunos temas contractuales.

En este sentido, los rusos son muy minuciosos y por eso pretendían tener todo resuelto. No era algo que hiciera caer la operación, ya que estaba todo cerrado, sino que restaban formalidades y cuestiones mínimas desde lo económico. Es así como en las últimas horas se solucionaron y el Flaco ya podrá ponerse a las órdenes de Pipo Gorosito. Vale recordar que llegó a préstamo por 12 meses.

Si bien no viene con mucha continuidad, físicamente está impecable, ya que hizo la pretemporada y solo es cuestión que se acople a sus nuevos compañeros en este segundo ciclo. Eleva claramente la competencia interna en la zaga, donde actualmente son titulares Facundo Garcés y Paolo Goltz.

Conti es el jugador que más motiva y ilusiona a la gente. Ni hablar cuando se dio el gusto de volver a pisar el estadio Brigadier López. Esto quedó retratado en las redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Bienvenido Germán, gracias por volver a casa

"No me podía quedar tranquilo en Rusia sabiendo que el club se jugaba todo esto. Siempre pensaba en mi vuelta, no sabía muy bien cuándo se iba a dar y sentí que era el momento. Vamos por la segunda estrella", confesó el Flaco en su llegada.