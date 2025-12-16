Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa Diego Colotto

Diego Colotto, con el aval de los dirigentes, decidieron quiénes encabezarán el proyecto de formativas y Reserva en Colón. ¿De quiénes se trata?

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 08:33hs
Colón apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa Diego Colotto

En el marco del nuevo proyecto deportivo que impulsa el director deportivo Diego Colotto, Colón avanza decididamente en una profunda reestructuración de sus divisiones inferiores y formativas, incluida la Reserva. La dirigencia está dispuesta a implementar un modelo integral, con identidad clara y lineamientos unificados, y el nombre que aparece como pieza central de este plan es el de Alejandro Russo, un formador con amplio recorrido y fuerte respaldo en el fútbol argentino y sudamericano, según informó Radio Gol (FM 96.7).

Russo, la cabeza visible del proyecto en Colón

La idea que bajó Colotto apunta a ordenar, jerarquizar y profesionalizar el trabajo en la base del club, entendiendo que el crecimiento deportivo e institucional de Colón pasa, en gran medida, por potenciar su semillero. En ese contexto, Russo asoma como el coordinador ideal para conducir el proceso, articular las categorías juveniles con la Reserva y alinear todo el trabajo formativo con el modelo de juego que se pretende consolidar a futuro.

LEER MÁS: Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Russo, nacido el 13 de febrero de 1968 en Ensenada, cuenta con una trayectoria extensa y diversa. Como futbolista profesional surgió en Estudiantes de La Plata, pasó por Argentinos Juniors y Platense, y luego dio el salto al exterior para jugar en el Atlético Marbella de España. Tras su regreso al país defendió la camiseta de Huracán, aunque su carrera continuó fuera de la Argentina en el Comunicaciones de Guatemala, donde comenzó su declive deportivo. Finalmente, colgó los botines en Temperley, condicionado por una lesión en la rodilla.

A nivel internacional, Russo tuvo experiencias destacadas: en octubre de 1990 participó de una prueba en el Manchester United, donde llegó a disputar dos encuentros con el equipo de reserva. Además, integró las selecciones juveniles argentinas: jugó el Sudamericano Sub 20 de 1987, fue parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1987 y representó al país en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Su recorrido como entrenador y formador es aún más extenso. Inició su carrera en el año 2000 en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, club en el que trabajó hasta 2006 y donde incluso fue ayudante en Primera División de Oscar Malbernat. Luego fue asistente de Darío Franco en Monarcas Morelia de México y regresó al Pincha para desempeñarse como técnico de Reserva, coordinador de inferiores y ayudante de campo en Primera con Roberto Sensini.

El trabajo de Alejandro Russo con Claudio Vivas

A partir de allí, Russo se convirtió en un habitual colaborador de Claudio Vivas, acompañándolo en Argentinos Juniors, Racing Club, Instituto de Córdoba y Sporting Cristal de Perú. Incluso fue director deportivo de Instituto entre 2012 y 2013. Más adelante, desarrolló tareas clave en San Lorenzo, donde fue entrenador y coordinador en distintas categorías, y también se desempeñó como coordinador general de inferiores en Racing Club.

LEER MÁS: Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

En los últimos años sumó experiencia internacional: trabajó en Unión La Calera de Chile, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Melgar FBC de Perú, Jorge Wilstermann de Bolivia —club que llegó a dirigir como técnico principal— y Unión Comercio de Perú.

Según trascendió, Russo no llegaría solo a Santa Fe. Estaría acompañado por Kevin Marcogiusseppe, hermano de Luca Marcogiusseppe, actual integrante del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Boca y con pasado en Unión, lo que refuerza la idea de un equipo de trabajo estructurado y con experiencia en el alto rendimiento.

En Colón entienden que el momento institucional y deportivo exige decisiones de fondo. La posible incorporación de Alejandro Russo para comandar la nueva estructura de inferiores representa mucho más que un nombre: es la señal de un cambio de rumbo, con planificación, método y una mirada a largo plazo para reconstruir desde abajo.

Colón Colotto Russo
Noticias relacionadas
matias budino, segundo refuerzo de colon, llega a santa fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

colon ya maneja un ofrecimiento por neris, pero esperan algo mejor

Colón ya maneja un ofrecimiento por Neris, pero esperan algo mejor

el volante central matias munoz, tambien a un paso de jugar en colon

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

espero entregar todo en la cancha: leandro allende ya paso la revision medica y jugara en colon

"Espero entregar todo en la cancha": Leandro Allende ya pasó la revisión médica y jugará en Colón

Lo último

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Último Momento
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Ovación
Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026