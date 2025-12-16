Colón apuesta fuerte a sus bases: la nueva estructura de inferiores que impulsa Diego Colotto

Diego Colotto, con el aval de los dirigentes, decidieron quiénes encabezarán el proyecto de formativas y Reserva en Colón. ¿De quiénes se trata?

En el marco del nuevo proyecto deportivo que impulsa el director deportivo Diego Colotto, Colón avanza decididamente en una profunda reestructuración de sus divisiones inferiores y formativas, incluida la Reserva. La dirigencia está dispuesta a implementar un modelo integral, con identidad clara y lineamientos unificados, y el nombre que aparece como pieza central de este plan es el de Alejandro Russo, un formador con amplio recorrido y fuerte respaldo en el fútbol argentino y sudamericano, según informó Radio Gol (FM 96.7).

La idea que bajó Colotto apunta a ordenar, jerarquizar y profesionalizar el trabajo en la base del club, entendiendo que el crecimiento deportivo e institucional de Colón pasa, en gran medida, por potenciar su semillero. En ese contexto, Russo asoma como el coordinador ideal para conducir el proceso, articular las categorías juveniles con la Reserva y alinear todo el trabajo formativo con el modelo de juego que se pretende consolidar a futuro.

Russo, nacido el 13 de febrero de 1968 en Ensenada, cuenta con una trayectoria extensa y diversa. Como futbolista profesional surgió en Estudiantes de La Plata, pasó por Argentinos Juniors y Platense, y luego dio el salto al exterior para jugar en el Atlético Marbella de España. Tras su regreso al país defendió la camiseta de Huracán, aunque su carrera continuó fuera de la Argentina en el Comunicaciones de Guatemala, donde comenzó su declive deportivo. Finalmente, colgó los botines en Temperley, condicionado por una lesión en la rodilla.

A nivel internacional, Russo tuvo experiencias destacadas: en octubre de 1990 participó de una prueba en el Manchester United, donde llegó a disputar dos encuentros con el equipo de reserva. Además, integró las selecciones juveniles argentinas: jugó el Sudamericano Sub 20 de 1987, fue parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1987 y representó al país en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Su recorrido como entrenador y formador es aún más extenso. Inició su carrera en el año 2000 en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, club en el que trabajó hasta 2006 y donde incluso fue ayudante en Primera División de Oscar Malbernat. Luego fue asistente de Darío Franco en Monarcas Morelia de México y regresó al Pincha para desempeñarse como técnico de Reserva, coordinador de inferiores y ayudante de campo en Primera con Roberto Sensini.

El trabajo de Alejandro Russo con Claudio Vivas

A partir de allí, Russo se convirtió en un habitual colaborador de Claudio Vivas, acompañándolo en Argentinos Juniors, Racing Club, Instituto de Córdoba y Sporting Cristal de Perú. Incluso fue director deportivo de Instituto entre 2012 y 2013. Más adelante, desarrolló tareas clave en San Lorenzo, donde fue entrenador y coordinador en distintas categorías, y también se desempeñó como coordinador general de inferiores en Racing Club.

En los últimos años sumó experiencia internacional: trabajó en Unión La Calera de Chile, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Melgar FBC de Perú, Jorge Wilstermann de Bolivia —club que llegó a dirigir como técnico principal— y Unión Comercio de Perú.

Según trascendió, Russo no llegaría solo a Santa Fe. Estaría acompañado por Kevin Marcogiusseppe, hermano de Luca Marcogiusseppe, actual integrante del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Boca y con pasado en Unión, lo que refuerza la idea de un equipo de trabajo estructurado y con experiencia en el alto rendimiento.

En Colón entienden que el momento institucional y deportivo exige decisiones de fondo. La posible incorporación de Alejandro Russo para comandar la nueva estructura de inferiores representa mucho más que un nombre: es la señal de un cambio de rumbo, con planificación, método y una mirada a largo plazo para reconstruir desde abajo.