Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón evalúa la mejor estrategia para sumar a Tiago Cravero, cuyo pase pertenece a Belgrano y viene de jugar en San Miguel, en la Primera Nacional.

16 de diciembre 2025 · 09:00hs
Colón no detiene su marcha en el mercado de pases y, tras oficializar la llegada del defensor Leandro Allende, además de encaminar los acuerdos con el volante Ignacio Antonio y el arquero Matías Budiño, ahora puso el foco en la mitad de la cancha. En las últimas horas, la dirigencia sabalera presentó una oferta formal por Tiago Cravero, volante central con pertenencia a Belgrano, que aparece como una de las prioridades para fortalecer el plantel.

Cravero se encuentra actualmente a préstamo en San Miguel, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2026, por lo que cualquier operación requiere interrumpir ese vínculo. A pesar de esa complejidad administrativa, en Colón hay confianza: Diego Colotto, director deportivo del club, se muestra optimista y considera que la negociación podría encaminarse y resolverse durante el transcurso de la semana.

LEER MÁS: Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Con 23 años, el mediocampista es valorado por su intensidad, despliegue físico y capacidad de marca, atributos que encajan en el perfil que busca el cuerpo técnico. En la temporada reciente acumuló 19 partidos oficiales, con 1.447 minutos en cancha, consolidándose como una pieza importante en la estructura de su equipo.

El apellido Cravero no es nuevo en el radar rojinegro. Se trata de un mediocampista central que pertenece a San Miguel, con vínculo contractual hasta el 30 de junio del próximo año, y que es seguido de cerca como una alternativa para potenciar una zona neurálgica en la idea futbolística de Ezequiel Medrán. Nacido el 9 de junio de 2005, es considerado un jugador con proyección y margen de crecimiento.

En la última temporada, Cravero sumó 14 partidos en la Primera Nacional, alcanzando 1.188 minutos, además de tener participación en el Reducido. A ese recorrido se le agregan sus antecedentes en la Liga Profesional, donde defendiendo la camiseta de Belgrano disputó cuatro encuentros durante el Torneo Apertura, experiencia que le permitió sumar rodaje en la máxima categoría.

LEER MÁS: Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Mientras el mercado sigue abierto y las negociaciones avanzan, Colón continúa delineando un plantel competitivo, con el objetivo de ensamblar refuerzos que aporten presente y futuro. La posible llegada de Cravero apunta en esa dirección y podría convertirse en uno de los movimientos destacados de la semana en el mundo sabalero.

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

