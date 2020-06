¿Se viene otro conflicto en Colón?

Tomás Chancalay podría quedar con el pase en su poder si no hay acuerdo con la dirigencia de Colón.

Tomás Chancalay firmó su primer contrato con Colón en febrero del 2017. Allí se informaba que su vínculo con la entidad sabalera era por tres temporadas, es decir hasta junio del 2020. Luego oficialmente no se informó nada respecto a una renovación del delantero. Sin embargo, UNO Santa Fe confirma que el vínculo es hasta junio del 2021.

El oriundo de Viale es representado por Adrián Rouco el mismo representante que maneja los destinos de Carlos Tevez y de Clemente Rodríguez. Según información que brindó Radio Gol 96.7, Rouco no le atiende el teléfono a los allegados a la dirigencia de Colón y en consecuencia la situación de Chancalay se complica a futuro.

Aparentemente el representante está molesto porque en reiteradas oportunidades pidió una mejora del contrato, que no tuvo eco en la dirigencia sabalera. Esta situación precipitó un cortocircuito entre Rouco y los dirigentes y habría decidido no hablar más con la directiva. También se menciona que tendría uno de los contratos más bajos del plantel.

Lo cierto es que UNO Santa Fe tomó contacto con Rouco, quien confirmó que Chancalay tiene contrato con Colón hasta junio del 2021. A la vez que reconoció que aún no existen charlas para la renovación y que hay que esperar ya que falta un año. De estas palabras se desprende que no hay diálogo y llama la atención, ya que en caso de no haber acuerdo, en diciembre el jugador ya estaría en condiciones de arreglar con otro club.

La situación está planteada de esa manera, salvo que Colón haga una oferta extraordinaria, la realidad indica que Chancalay podría quedar libre. No se sabe si en diciembre de este año o en junio del 2020. Pero su representante mantiene la postura de no tener contacto con los dirigentes de Colón y que el futbolista quede con el pase en su poder.

Chancalay de 21 años lleva disputados 70 partidos con la camiseta de Colón y convirtió siete goles, justamente el último de ellos fue en el triunfo ante Rosario Central por 3-1, en lo que fue el último partido oficial del Sabalero. Así las cosas, si bien hay tiempo para negociar, la realidad indica que en el futuro esta situación puede ser un problema para Colón.