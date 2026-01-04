Uno Santa Fe | Colón | Colón

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Colón afronta días determinantes dentro y fuera de la cancha. La dirigencia trabaja para levantar la inhibición en FIFA, cerrar refuerzos clave y resolver salidas importantes.

Ovación

Por Ovación

4 de enero 2026 · 11:58hs
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Foto gentileza: Melani Rivas

Colón inicia una semana clave en su planificación deportiva, con varios frentes abiertos que pueden empezar a resolverse en los próximos días. El primer paso, fundamental, está ligado a lo institucional: en los primeros días se espera que quede oficialmente desactivada la inhibición en FIFA por la deuda con el paraguayo Alberto Espínola, obligación que ya fue cumplida por el club.

LEER MÁS: Lago, sin rodeos: "El objetivo de Colón siempre es el mismo: buscar el ascenso"

Con la deuda saldada, resta que el organismo internacional levante formalmente la sanción, algo que se aguarda para el comienzo de la semana. Este paso no solo permitirá avanzar con mayor normalidad en las incorporaciones, sino que también le devolverá credibilidad y respaldo a Colón en las negociaciones abiertas, justo cuando el mercado entra en su etapa decisiva.

Lértora, el regreso más esperado

En paralelo, el mundo Colón espera por Federico Lértora, uno de los campeones de la Copa de la Liga Profesional 2021. El mediocampista llegaría a Santa Fe en los próximos días para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, sellando un regreso cargado de simbolismo.

La consigna es clara: liderar y conducir a Colón en el camino de regreso a Primera División, aportando experiencia, orden y sentido de pertenencia en un plantel que se está rearmando casi desde cero.

Muñoz, el “9” y las negociaciones abiertas

Otro movimiento que se espera destrabar es la firma de contrato del volante Matías Muñoz, paso necesario para seguir agilizando el mercado. En ese contexto, el gran objetivo del entrenador Ezequiel Medrán sigue siendo el arribo de un centrodelantero.

El principal apuntado es Alan Bonansea, de muy buena temporada 2025 en Patronato, aunque la negociación no es sencilla debido a que el atacante cuenta con otras ofertas. Colón continúa gestionando su llegada, mientras mantiene sobre la mesa una alternativa concreta: Lucas Cano, goleador que viene de jugar en Deportivo Táchira de Venezuela.

Además del ataque, el cuerpo técnico fue claro: se necesitan dos laterales derechos. En ese sentido, se avanzó con fuerza por el uruguayo Emanuel Beltrán, una de las gestiones más firmes que hoy tiene Colón en el mercado.

Salidas y reordenamiento del plantel

La semana también puede traer definiciones importantes en cuanto a salidas. Luis Miguel Rodríguez continúa con licencia extendida y se trabaja para llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, que pondría punto final a su vínculo con el club.

LEER MÁS: Lértora y el regreso que ilusiona a Colón: un reposteo que valió más que mil palabras

Con la inhibición a punto de levantarse, refuerzos encaminados y negociaciones sensibles en marcha, Colón entra en una semana bisagra. Las decisiones que se tomen ahora pueden resultar determinantes para terminar de armar el plantel que buscará, sin excusas, pelear por el ascenso y devolver al Sabalero al lugar que pretende ocupar.

Colón FIFA Lértora
Noticias relacionadas
vidoz destaco el inicio del trabajo en colon y ratifico el rumbo del proyecto deportivo

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

emanuel beltran, a un paso de colon: el sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

lucas alario, de heroe a prescindible en estudiantes: ¿hay una chance real de volver a colon?

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

El plantel de Colón inicia la pretemporada este viernes por la tarde en el predio 4 de junio.

El plantel de Colón comienza la pretemporada en el predio 4 de junio

Lo último

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Último Momento
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe