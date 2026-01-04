Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Colón afronta días determinantes dentro y fuera de la cancha. La dirigencia trabaja para levantar la inhibición en FIFA, cerrar refuerzos clave y resolver salidas importantes.

Colón inicia una semana clave en su planificación deportiva, con varios frentes abiertos que pueden empezar a resolverse en los próximos días. El primer paso, fundamental, está ligado a lo institucional: en los primeros días se espera que quede oficialmente desactivada la inhibición en FIFA por la deuda con el paraguayo Alberto Espínola, obligación que ya fue cumplida por el club.

Con la deuda saldada, resta que el organismo internacional levante formalmente la sanción, algo que se aguarda para el comienzo de la semana. Este paso no solo permitirá avanzar con mayor normalidad en las incorporaciones, sino que también le devolverá credibilidad y respaldo a Colón en las negociaciones abiertas, justo cuando el mercado entra en su etapa decisiva.

Lértora, el regreso más esperado

En paralelo, el mundo Colón espera por Federico Lértora, uno de los campeones de la Copa de la Liga Profesional 2021. El mediocampista llegaría a Santa Fe en los próximos días para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, sellando un regreso cargado de simbolismo.

La consigna es clara: liderar y conducir a Colón en el camino de regreso a Primera División, aportando experiencia, orden y sentido de pertenencia en un plantel que se está rearmando casi desde cero.

Muñoz, el “9” y las negociaciones abiertas

Otro movimiento que se espera destrabar es la firma de contrato del volante Matías Muñoz, paso necesario para seguir agilizando el mercado. En ese contexto, el gran objetivo del entrenador Ezequiel Medrán sigue siendo el arribo de un centrodelantero.

El principal apuntado es Alan Bonansea, de muy buena temporada 2025 en Patronato, aunque la negociación no es sencilla debido a que el atacante cuenta con otras ofertas. Colón continúa gestionando su llegada, mientras mantiene sobre la mesa una alternativa concreta: Lucas Cano, goleador que viene de jugar en Deportivo Táchira de Venezuela.

Además del ataque, el cuerpo técnico fue claro: se necesitan dos laterales derechos. En ese sentido, se avanzó con fuerza por el uruguayo Emanuel Beltrán, una de las gestiones más firmes que hoy tiene Colón en el mercado.

Salidas y reordenamiento del plantel

La semana también puede traer definiciones importantes en cuanto a salidas. Luis Miguel Rodríguez continúa con licencia extendida y se trabaja para llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, que pondría punto final a su vínculo con el club.

Con la inhibición a punto de levantarse, refuerzos encaminados y negociaciones sensibles en marcha, Colón entra en una semana bisagra. Las decisiones que se tomen ahora pueden resultar determinantes para terminar de armar el plantel que buscará, sin excusas, pelear por el ascenso y devolver al Sabalero al lugar que pretende ocupar.