Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Este domingo se estarán disputando los cuatro encuentros de cuartos de final de la Región Litoral Sur del torneo Regional Federal Amateur. Parada difícil para los elencos de San Justo.

Este domingo se abre el 2026 de competencia para Matadores y Conquistadores en una nueva ronda del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal, donde ambos iniciarán la serie en condición de visitante. Colón de San Justo se presentará en la ciudad de Rafaela frente a Ben Hur, mientras que Sanjustino viajará a la provincia de Entre Ríos.

Desde las 19 y en el estadio Conrado Schamle, Sanjustino abre su participación en la Tercera Fase del certamen nacional visitando a Atlético María Grande. La cuaterna arbitral encargada de impartir justicia proviene de la Liga Paranaense y estará encabezada por Maximiliano Durán, los jueces de línea serán Ramiro Nadalín y Guido Vázquez, mientras que el cuarto árbitro será Ricardo Gómez.

Sanjustino afronta su primer partido de la temporada 2026 ante Atlético María Grande. Los dirigidos por Molina desde las 19 enfrentarán al conjunto entrerriano como visitante. El Matador quiere seguir haciendo historia con resultados que lo dejen en la omnipresencia del fútbol regional como fue en el año 2025.

Para este etapa se podía incorporar 4 fichas, por lo que el verde sumó a Nahuel Jara y Lisandro Merlino, ambos mediocampistas, Emiliano Ciucci, defensor proveniente del fútbol Peruano, a su vez, Jonatan Tarquini retornó del préstamo en Mitre de Landeta y estará habilitado para jugar. Cabe destacar que, Leandro Rodríguez, Matías Roskopf y Uriel Regis son bajas en el matador ya que decidieron seguir su camino en otros clubes esta temporada.

Colón (SJ) quiere dar el golpe ante Ben Hur en Rafaela

También este domingo pero desde las 20 y en el estadio Néstor Zenklusen, Colón de San Justo se medirá por la Ida ante Ben Hur de Rafaela, duelo con antecedentes recientes en esta competencia. El arbitraje será oriundo de la Cordobesa y estará a cargo de Matías Billone, a su vez secundado por Emanuel Seral y Lucas Coltro como asistentes de línes, mientras que Guadalupe Prunesti será la cuarta jueza.

image Colón de San Justo jugará frente a Ben Hur de Rafaela en el departamento Castellanos.

Con bajas importantes y con refuerzos que por ahora son una incógnita, el plantel de Carlos Trullet buscará mantener la esencia de su juego "perfecto" en la primera fase, para conseguir el pase de ronda. Enfrente estará uno de los rivales más duros de la Región Litoral Sur y protagonista, casi a la par de Ben Hur.

Por el lado de la escuadra de Miguel Restellí, en las últimas horas sumó a Ignacio Ynfante, una de las grandes figuras de Ferro de Rafaela, Julián Casas, delantero proveniente del Deportivo Elisa en Liga Esperancina y Germán Mayenfisch, destacado jugador en la región. Todos para darle ese aporte a uno de los cuadros que buscan ser protagonistas de la competencia que les toque afrontar.