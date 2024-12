"Si Colón hubiese traído al Pulga, habría ascendido"

San Juan desmiente cualquier chance de que Pulga vuelva a Colón

"El primer llamado que tuve yo apenas descendió Colón fue el del Pulga Rodríguez y me dijo "quiero ir a Colón quiero dar una mano, no me interesa la guita, quiero ayudar, porque estoy muy triste". Y yo lo hice público a ese mensaje, para demostrar el compromiso que tenía con el club", comenzó contando San Juan.

Para luego agregar: "Se puso a disposición, la gente de Colón solo tenía que llamarlo, pero jamás hubo un llamado por parte de Colón, ni siquiera me llamaron a mí para averiguar la situación. Nadie se preocupó ni les interesó, lo cual me resultó muy llamativo, ya que la presencia del Pulga hubiera sido fundamental para tratar de dar el salto que Colón necesitaba en ese momento".

"Era tan accesible y fácil la llegada del Pulga, como nunca en las otras veces que tuvo que volver a Colón. Si el Pulga hubiese venido a Colón, no hay dudas de que Colón habría ascendido. Era lo que le faltaba al plantel para dar el salto de calidad y tener el jugador estrella, el que te marca la diferencia", sentenció San Juan.

Consultado por la tarea que viene realizando Víctor Godano, respondió: "El Bicho es una persona bárbara, decente, era la opción para que Colón pudiera salir adelante. Pero no vi gestos de esa capacidad e inteligencia para marcar la diferencia en situaciones concretas y difíciles. Acá hay que aplicar bisturí, trabajar y buscar armar un equipo como la gente y ser coherente y desde la coherencia buscar el Ascenso".

Y siguió: "Pero después cambian cuatro técnicos, entonces cero proyecto y cero coherencia. No entiendo que lo hayan sacado a Delfino para después traer los otros entrenadores. Delfino venía haciendo un buen trabajo y debieron haberlo dejado. Y no improvisar con técnicos que sabías que no te iba a ir bien. Fue algo realmente patético, no se si Bicho está mal asesorado, o no puede tomar decisiones por su cuenta. Es una situación límite, donde no podés errar, se necesita tomar decisiones, a partir de la seriedad, el trabajo y el conocimiento".

Por último se refirió al supuesto interés de Colón por Bruno Bianchi y contó: "Nadie de Colón me llamó por Bruno Bianchi, él tiene que volver a Atlético Tucumán, me llamaron varios clubes, pero primero debemos resolver la situación con Atlético Tucumán, ya que tiene un año más de contrato. Pero Bruno es un jugador de experiencia, un central serio, con más de 300 partidos en Primera División y eso no es poco".