El entrenador sabalero Iván Delfino definió la lista de 20 jugadores que están concentrados esperando el choque ante el Gallo

Este viernes por la noche, Colón dio a conocer la lista de 20 futbolistas que se encuentran concentrados a la espera del cotejo frente a Deportivo Morón que se jugará este sábado a las 17.30.

En la lista la novedad más importante tiene que ver con la presencia de Matías Budiño . El arquero vuelve a estar en la consideración del cuerpo técnico luego de dos meses, ya que se había lesionado el 20 de septiembre ante Los Andes.

De esta manera, Budiño ocupará un lugar en el banco de relevos. En tanto que el otro jugador que el DT recupera es Emanuel Beltrán quien estuvo en la lista de concentrados ante Midland, pero finalmente quedó fuera del banco de suplentes.

LEER MÁS: Bonansea dejó de lado su sequía goleadora y fue contundente: "Lo importante es que ganemos"

Con todo el plantel a disposición, sin dudas que la decisión más llamativa por parte de Delfino tiene que ver con la ausencia de Pier Barrios, quien no es tenido en cuenta desde hace algunos partidos.

Lo mismo podría aplicarse para el lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón quien fue uno de los refuerzos que sumó antes del inicio de la segunda rueda, pero que no viene siendo tenido en cuenta.