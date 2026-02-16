Colón apuesta fuerte: viaje aéreo a Salta para sostener el envión

El plantel de Colón viajará en vuelo chárter rumbo a Salta, en una logística que ya está definida, en un gran esfuerzo de la dirigencia.

La dirigencia rojinegra no quiere dejar nada librado al azar. Tras el triunfo en el debut, decidió que el plantel de Colón viaje en avión a Salta para visitar el domingo a las 18 a Central Norte, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

El movimiento implica un esfuerzo económico importante, pero puertas adentro entienden que el torneo es largo, desgastante y que optimizar los tiempos de traslado puede resultar determinante.

Cómo será el traslado de Colón

El esquema logístico ya está definido: la delegación viajará en colectivo desde Santa Fe hasta Córdoba y, desde allí, tomará un vuelo rumbo a Salta. Para el regreso se repetirá la misma modalidad.

Los dirigentes de Colón enviarán al plantel en vuelo rumbo a Salta para visitar a Central Norte.

La decisión apunta a reducir horas de viaje por tierra y permitir una mejor recuperación física, en una competencia donde cada detalle cuenta.

Un inicio que alimenta la ilusión

Colón comenzó el campeonato con el pie derecho al vencer 2-1 a Deportivo Madryn en el Brigadier López. Más allá del resultado, el equipo dejó sensaciones positivas y ratificó que es uno de los principales aspirantes a pelear por el ascenso.

Enfrente estará un Central Norte que viene de perder 1-0 frente a San Miguel en su estreno y que buscará hacerse fuerte en Salta para recuperarse ante su gente.

En ese contexto, el Sabalero se prepara para una parada exigente, pero con respaldo institucional y confianza renovada. El mensaje es claro: Colón quiere ser protagonista desde el inicio y está dispuesto a invertir para lograrlo.