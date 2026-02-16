Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón apuesta fuerte: viaje aéreo a Salta para sostener el envión

El plantel de Colón viajará en vuelo chárter rumbo a Salta, en una logística que ya está definida, en un gran esfuerzo de la dirigencia.

16 de febrero 2026 · 11:37hs
La dirigencia rojinegra no quiere dejar nada librado al azar. Tras el triunfo en el debut, decidió que el plantel de Colón viaje en avión a Salta para visitar el domingo a las 18 a Central Norte, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

El movimiento implica un esfuerzo económico importante, pero puertas adentro entienden que el torneo es largo, desgastante y que optimizar los tiempos de traslado puede resultar determinante.

Cómo será el traslado de Colón

El esquema logístico ya está definido: la delegación viajará en colectivo desde Santa Fe hasta Córdoba y, desde allí, tomará un vuelo rumbo a Salta. Para el regreso se repetirá la misma modalidad.

Los dirigentes de Colón enviarán al plantel en vuelo rumbo a Salta para visitar a Central Norte.

La decisión apunta a reducir horas de viaje por tierra y permitir una mejor recuperación física, en una competencia donde cada detalle cuenta.

Un inicio que alimenta la ilusión

Colón comenzó el campeonato con el pie derecho al vencer 2-1 a Deportivo Madryn en el Brigadier López. Más allá del resultado, el equipo dejó sensaciones positivas y ratificó que es uno de los principales aspirantes a pelear por el ascenso.

Enfrente estará un Central Norte que viene de perder 1-0 frente a San Miguel en su estreno y que buscará hacerse fuerte en Salta para recuperarse ante su gente.

En ese contexto, el Sabalero se prepara para una parada exigente, pero con respaldo institucional y confianza renovada. El mensaje es claro: Colón quiere ser protagonista desde el inicio y está dispuesto a invertir para lograrlo.

