Sin señales aún de los 11 de Colón, Medrán afina detalles para el duelo clave ante Morón

El plantel de Colón completó una práctica, donde el técnico todavía no revela las cartas para recibir a Morón por la fecha 32 de la Primera Nacional

Con la mira puesta en el trascendental partido del domingo ante Morón , el plantel de Colón completó este miércoles por la mañana una nueva práctica en el Predio 4 de Junio, aún sin señales de los 11. En la previa de un choque que podría marcar el destino sabalero en la Primera Nacional, Ezequiel Medrán mantiene el hermetismo.

En un contexto cargado de presión e incertidumbre, el cuerpo técnico sigue trabajando con intensidad, pero hasta el momento no paró una alineación. El foco estuvo puesto en correcciones defensivas, donde sigue habiendo falencias que se pagan caro.

Una de las principales novedades de la semana es que, por primera vez en la temporada, todo el plantel está a disposición (ver aparte). Medrán cuenta con el grupo completo, sin lesionados ni suspendidos, lo que le da la posibilidad de evaluar variantes y eventualmente meter mano en varias posiciones. No sería extraño ver más de un cambio en relación al último encuentro ante Talleres de Remedios de Escalada.

Mucho misterio por ahora en Colón

La competencia interna eleva las dudas por el bajísimo nivel y el cuerpo técnico evalúa tanto lo futbolístico como lo emocional, sabiendo que este tipo de partidos no se juegan solo con táctica, sino también con carácter y fortaleza mental. La vuelta de Luis Rodríguez en el ataque es una chance concreta.

Aunque no hay confirmaciones, se espera que este viernes el entrenador comience a delinear una formación tentativa, mientras que el sábado por la mañana, tras el último ensayo, por la tarde se dará la concentración. Eso sí, tal como viene pasando, la lista recién se conocerá –algo increíble, como si hubiera tanto que esconder– horas antes del inicio del partido el domingo.

Colón será local el domingo, desde las 17, en el Brigadier López, en un escenario donde no habrá lugar para la especulación. Con la permanencia en juego y la obligación de sumar, cada decisión será clave.