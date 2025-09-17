Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sin señales aún de los 11 de Colón, Medrán afina detalles para el duelo clave ante Morón

El plantel de Colón completó una práctica, donde el técnico todavía no revela las cartas para recibir a Morón por la fecha 32 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 18:36hs
Sin señales aún de los 11 de Colón, Medrán afina detalles para el duelo clave ante Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con la mira puesta en el trascendental partido del domingo ante Morón, el plantel de Colón completó este miércoles por la mañana una nueva práctica en el Predio 4 de Junio, aún sin señales de los 11. En la previa de un choque que podría marcar el destino sabalero en la Primera Nacional, Ezequiel Medrán mantiene el hermetismo.

• LEER MÁS: Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

En un contexto cargado de presión e incertidumbre, el cuerpo técnico sigue trabajando con intensidad, pero hasta el momento no paró una alineación. El foco estuvo puesto en correcciones defensivas, donde sigue habiendo falencias que se pagan caro.

• LEER MÁS: La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

Una de las principales novedades de la semana es que, por primera vez en la temporada, todo el plantel está a disposición (ver aparte). Medrán cuenta con el grupo completo, sin lesionados ni suspendidos, lo que le da la posibilidad de evaluar variantes y eventualmente meter mano en varias posiciones. No sería extraño ver más de un cambio en relación al último encuentro ante Talleres de Remedios de Escalada.

• LEER MÁS: Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Mucho misterio por ahora en Colón

La competencia interna eleva las dudas por el bajísimo nivel y el cuerpo técnico evalúa tanto lo futbolístico como lo emocional, sabiendo que este tipo de partidos no se juegan solo con táctica, sino también con carácter y fortaleza mental. La vuelta de Luis Rodríguez en el ataque es una chance concreta.

Medrán.jpg
Medr&aacute;n esconde las cartas en Col&oacute;n por ahora.

Medrán esconde las cartas en Colón por ahora.

Aunque no hay confirmaciones, se espera que este viernes el entrenador comience a delinear una formación tentativa, mientras que el sábado por la mañana, tras el último ensayo, por la tarde se dará la concentración. Eso sí, tal como viene pasando, la lista recién se conocerá –algo increíble, como si hubiera tanto que esconder– horas antes del inicio del partido el domingo.

• LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

Colón será local el domingo, desde las 17, en el Brigadier López, en un escenario donde no habrá lugar para la especulación. Con la permanencia en juego y la obligación de sumar, cada decisión será clave.

Colón Morón Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
la reserva de colon no levanta cabeza, perdio con racing y sigue fuera de la zona de playoffs

La reserva de Colón no levanta cabeza, perdió con Racing y sigue fuera de la zona de playoffs

el mensaje de trod y carrion en colon: hay que sumar para zafar de esta situacion engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

luciani, tras hablar con los jugadores de colon: estan dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

medero: no es facil estar en colon, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Lo último

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Último Momento
Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit