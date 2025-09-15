Uno Santa Fe | Judiciales | condena

Condena por abuso sexual: tiene fecha la audiencia para revisar la sentencia de 12 años contra Juan Trigatti

La audiencia será el próximo lunes 29 de septiembre a las 10 de la mañana. El objetivo es revisar la condena de 12 años de prisión que pesa sobre el docente Juan Trigatti.

15 de septiembre 2025 · 20:39hs
Caso Trigatti. La Justicia santafesina comunicó la fecha de la audiencia para revisar la condena contra el docente

Caso Trigatti. La Justicia santafesina comunicó la fecha de la audiencia para revisar la condena contra el docente

La Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Santa Fe programó una audiencia crucial para el próximo lunes 29 de septiembre a las 10 de la mañana, con el fin de revisar la condena de 12 años de prisión que pesa sobre el docente Juan Francisco Trigatti.

El tribunal, compuesto por los jueces camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, se encargará de analizar el caso en el que Trigatti fue hallado culpable de abusar sexualmente de cinco alumnas del jardín Ceferino Namuncurá, donde trabajaba como maestro. La condena a 12 años de prisión se definió en un fallo que revocó la absolución que un tribunal anterior había determinado por unanimidad en 2024.

LEER MÁS: Caso Trigatti: designaron al nuevo tribunal que revisará la condena por abuso de la Cámara de Apelaciones

Un largo recorrido judicial

El caso se inició en octubre de 2021 con las primeras denuncias. La causa avanzó hasta un juicio oral en octubre de 2024, donde, de manera sorpresiva, un tribunal de primera instancia absolvió unánimemente a Trigatti. Los jueces Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres justificaron su fallo argumentando una "sugestión colectiva" que afectó los testimonios de las niñas, y criticaron las deficiencias en la actuación de los organismos estatales.

Sin embargo, la Fiscalía y la querella apelaron la decisión. En junio de 2025, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, integrada por los jueces Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón, revocó el fallo absolutorio. En su lugar, condenaron a Trigatti a 12 años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en cuatro ocasiones y abuso sexual simple, ambos agravados por su posición de educador.

Esta próxima audiencia será el escenario donde se revisará la validez y los fundamentos de esa condena, un paso fundamental para la definición final de un caso que ha conmocionado a la comunidad santafesina.

condena Trigatti sentencia audiencia
Noticias relacionadas
Condenaron a cuatro años de prisión efectiva a un hombre que cometió una tentativa de homicidio con un cuchillo en Sunchales

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Imputaron a un expresidente comunal por maniobras fraudulentas: llegó a transferirse fondos a su propia cuenta

Imputaron a un expresidente comunal por maniobras fraudulentas: llegó a transferirse fondos a su propia cuenta

Grooming. Condenaron a un hombre que engañó a una adolescente para que le envíe videos íntimos de ella y luego los comercializó por las redes sociales

El cruel negocio del grooming: condenaron a un hombre por engañar a una menor y vender sus videos íntimos

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Lo último

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Milei presentó el Presupuesto 2026: Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Último Momento
Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Milei presentó el Presupuesto 2026: Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

Según el Indec, la canasta de crianza en Argentina superó los $540 mil pesos en agosto

Según el Indec, la canasta de crianza en Argentina superó los $540 mil pesos en agosto

Ovación
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional