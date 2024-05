Talpone: "Los rivales con Colón tienen un plus extra"

En referencia a su adaptación admitió que "desde el principio me pude acomodar al club, al equipo, hay un grupo bárbaro de chicos que me integraron muy bien, adentro de la cancha si las cosas salen mejor es en beneficio de todos. Iván (Delfino) conoce mucho la categoría, el equipo está muy bien y se ve reflejado en los resultados".

La pelea contra San Telmo y Defensores

Cuando le preguntaron sobre los rivales que están peleando junto al Sabalero en la cima de la zona B, subrayó que "son dos equipos (Defensores y San Telmo) que están peleando pero hoy cualquiera te hace partido, perdés un partido y no hay tanta diferencia de puntos, tenemos que hacer nuestro trabajo y nos preparamos para eso. Tratamos de priorizar lo nuestro".

En otro tramo de la charla dijo que "no me voy a comparar con Aliendro, en características puedo ser similar, me considero un jugador de equipo que me gusta estar en los detalles, trato de adaptarme a lo que me pide el técnico. Más rodeado de los jugadores que tenemos hoy, esa es la realidad".

Talpone tampoco dudó en decir que "siempre hay que estar tranquilos, a veces la pelota entra y en otras no, demostramos una actitud que es importante. el camino es largo, me tratan muy bien, ojalá la gente pueda festejar a fin de año".

En la parte final, subrayó que "Iván tiene las palabras justas, a veces entiende que los rivales juegan y con Colón tienen un plus extra, cuando nos tiene que retar lo hace, estamos tranquilos porque venimos bien y queremos seguir por este camino".