Temporelli: "Para Colón es una gran noticia el fallo de FIFA"

La versión de Temporelli sobre la situación de Espínola con Colón

"La venimos luchando", arrancó Adrián Temporelli, tesorero de Colón, la charla con Sol Play (FM 91.5). Y agregó: "No es un arreglo, es una sentencia de FIFA, determina que la demanda de 720.000 dólares, más el interés del 5% desde la mitad de enero, eso da casi 1.000.000 de dólares, la sentencia en tanto indica que se le adeuda 190.000 dólares hasta el momento de la desvinculación, más una indemnización de 155.000 dólares, con un interés del 5% desde junio lo que nos da un monto de 390.000 dólares".

"FIFA te da a conocer la sentencia, ahora tenemos 10 días para pedir los fundamentos, y luego llega un período de apelación, y luego la sentencia. Primero queremos ver los fundamentos, para ver el perjuicio que tuvo Colón y luego ver qué se le puede solicitar al seguro, por los meses que estuvo lesionado", agregó Temporelli.

Alberto Espínola.jpg Prensa Colón

También se le hizo referencia a si puede haber una sanción deportiva, e indicó: "Si bien no tenemos los fundamentos, creemos que se daría por terminada la situación, es una gran noticia para Colón. Pero una vez que tengamos los fundamentos veremos los perjuicios que puede tener el club. Podría haber sido peor, no conozco mucho de leyes, había una situación complicada, poco legible, sabíamos que teníamos que pagar, estimábamos un valor similar al de la sentencia de FIFA y ahora lo vamos a tener que afrontar".

La herencia de Vignatti en Colón

Luego, cuando se le preguntó sobre la herencia de Vignatti, y por qué no se habla en Colón, Temporelli afirmó: "No sé si hablamos o no, sí contamos cómo encontramos al club, habla a prima facie cómo estaba el club. Teníamos idea de cómo lo íbamos a encontrar, no con la magnitud que nos vamos encontrando en el día a día. El desafío era gestionar el club y resolver las cuestiones que venían de gestiones anteriores".

Se lo consultó sobre el daño que le hizo la administración Vignatti a Colón, tiró: "Cuando hicimos la conferencia dimos un pantallazo de la gente a la que se le debía, a Pumas por Álvarez, a Lokomotiv por Conti, a Santa Fe FC por Farías, a Espínola, la deuda con el plantel... También expliqué que había dos créditos, que no sabíamos cuánto teníamos que reclamar. También revelé que no estaba la cifra de lo que debíamos cobrar por Chancalay, luego aparecieron cuestiones que no teníamos en mente".

Los casos Garcés y Ábila en Colón

También se le preguntó por Facundo Garcés, y reveló: "Estamos en la misma situación, me duele más que Colón no haya podido sacarle un rédito que lo que puede llegar a pasar. Fue el primer jugador con el que hablamos con Víctor Godano, le propusimos ser el jugador mejor pago y que nos ayude a ascender, y dijo que no quería jugar más. Hubo ofertas de Lanús y un equipo mexicano que eran superiores, pero quería jugar en Alavés donde la oferta fue muy inferior".

Facundo Garcés.jpg IG facundogarces

Y agregó: "No necesariamente a la oferta la tenía que traer la persona que tenía exclusividad de venta, había que pagarle la comisión, pero no eran ofertas buenas para Colón. Hubo ofertas de cero peso, por eso siempre las desechamos por insuficientes. Desde mi punto de vista cuando se termine el contrato, Colón deja de tener esa obligación con Lescano. Es decir que no habría que pegarle el millón de dólares que se habló, lo digo desde el lado de contador, y los abogados opinan lo mismo".

Se lo consultó también sobre el momento en que se mencionó que Garcés iba a volver a jugar en Colón, y Temporelli afirmó: "El técnico nos dijo que si bien era un jugador interesante iba a arrancar desde atrás, nosotros creíamos que si quería volver a jugar debía estirar su contrato, para luego intentar hacer un negocio".

Wanchope Ábila.jpg

También se le hizo referencia a la salida de Ramón Ábila, y Temporelli expresó: "Se canjeó por deuda, y tiene un carácter de confidencialidad, se la queremos dar a conocer primero a los socios en la Asamblea, creemos que es lo correcto. No hay nada turbio sobre su desvinculación. Hay contratos de los que no hablamos porque tienen el mismo carácter".

Temporelli, más adelante, reveló: "El problema de Colón sigue siendo financiero, son las ventas a cobrar a largo plazo. La deuda se achicó con las ventas de Pierotti, Meza y Botta.