Los ausentes, las dudas y los que están justificados

Se sabe que no comenzarán la pretemporada Mauro Formica y Joaquin Novillo. El primero no seguirá en el club y quedará libre y al cordobés no se le renovará el préstamo y regresará a Belgrano.

Pulga Rodríguez.jpg Pulga Rodríguez tiene contrato y debería presentarse a la pretempodad, amén de su deseo de irse de Colón. Prensa Colón

¿Y el Pulga, que hará? Aquí pasa la principal duda de todos; dirigentes, cuerpo técnico y el mundo Colón. Lo cierto es que Rodríguez tiene contrato con el club y, más allá de su disconformidad y ganas de irse, debería presentarse a entrenar.

Con el defensor Paolo Goltz pasa algo similar, quien también se deberá presentar a entrenar ya que tiene contrato con el club y tiene que resolver su continuidad. El club y el cuerpo técnico quieren que se quede.

Varios juveniles se sumarán también al equipo, por ejemplo lo que se conoció el pasado viernes que es la incorporación de Bautista Ojeda de tan solo 14 años. De igual modo, varios chicos firmarán su primer contrato con el club, como Facundo Taborda.

Ausentes con aviso

Las grandes ausencias del martes serán Santiago Pierotti, quien ya le informó a los dirigentes y a Marcelo Saralegui que se encuentra realizando trámites personales y que se incorporará la próxima semana.

El otro ausente, en principio, sería Ramon Abila, quien se encuentra de viaje (se vieron fotos en Qatar viendo el Mundial) y por diferentes cuestiones no llegará a Santa Fe. Algo que Saralegui ya sabe y le dio el OK al delantero.

Wanchope Ábila Baldomero Perlaza.jpg Ramón Ábila no estará en el inicio de la pretemporada de Colón. Prensa Colón

Por último habrá que ver que sucede con varios juveniles, por ejemplo Tomas Sandoval quien tendría pensado buscar nuevos rumbos pensando en sumar más minutos. Algo similar pasa con Brian Farioli quien tendría una conducente oferta del fútbol Peruano y una oferta del fútbol argentino.