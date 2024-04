"Se nota el cambio de aire en Colón, todos están más activos"

Braian Guille arrancó el Torneo siendo titular en los primeros tres partidos, pero en todos ellos fue reemplazado. Y en la 4° fecha fue al banco y no ingresó. Luego estuvo al margen de tres cotejos, dos por lesión y en el otro fue licenciado por el nacimiento de su hijo.

Toledo arremetió por lo sucedido ante Gimnasia y Tiro: "Me pegaron un codazo de mala leche"

En diálogo con Radio Gol 96.7, el delantero se refirió a este presente y también opinó sobre el clima que se generó en la actualidad a diferencia de lo sucedido el año pasado, cuando el Sabalero perdió la categoría, estando él en la institución.

La palabra de Braian Guille y su presente con la camiseta de Colón

"Me sentí muy bien, estaba con muchas ganas de volver. Había salido del once titular y fue un mes que uno necesitaba jugar. Mis compañeros me hicieron sentir muy bien y ya con Chicago volví a sentirme bien físicamente y con la pelota", aseguró.

En relación a la posición en la que jugó los últimos dos partidos, es decir como delantero, expresó: "Nunca lo hablé con Iván (Delfino), pero es una posición en la que ya he jugado. Lo hice muchísimo en Racing, en inferiores y reserva. Me dijo que me necesitaba como referencia en la punta".

LEER MÁS: Delfino, esta vez sí encontró las respuestas en el banco de Colón

"La Primera Nacional es muy dura, los jugadores no miden las consecuencias y no les importa nada, te pegan mucho. Uno eligió estar acá y hay que estar duros, los delanteros tenemos que estar fuertes porque sino te tratan como juguete", reveló.

Ya en el final, Guille comparó el presente con el pasado: "Se nota el cambio en el plantel, la gente está más activa, la dirigencia va a todos los entrenamientos. Para uno es importante ver a la gente de buen humor, que quiere salir adelante y cambiar el club", tiró.