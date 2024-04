Colón, con chances de recuperar a Javier Toledo

Sin embargo, en el complemento, tras lo que se presumió un choque con un adversario, Javier Toledo cayó muy mal, incluso con sangre en su rostro y el carrito de la sanidad debió auxiliarlo para la salida del campo de juego. A los pocos minutos se conoció que había sido trasladado a un nosocomio local donde permanecerá en las próximas horas internado hasta tanto conocer su evolución. Y se pudo observar a través de la TV que fue por un codazo artero y violento de un jugador de Gimnasia y Tiro.

El parte médico de Colón sobre Javier Toledo

"El jugador Javier Toledo sufrió un traumatismo de Cráneo con una pérdida momentánea de conocimiento. Tiene una fractura de arco cigomático izquierdo y una contusión pulmonar leve. Se encuentra estable, consciente y permanecerá en observación para control evolutivo", confirmó Colón a los pocos minutos de terminado el partido.

El jugador Axel Rodríguez se realizó una resonancia magnética y los resultados muestran una lesión insercional distal del músculo semitendinoso.



Javier Toledo sufrió una fractura del arco cigomatico izquierdo, permaneció en observación y fue dado de alta…

En tanto que al día siguiente, Colón confirmó también en sus redes sociales: "Javier Toledo sufrió una fractura del arco cigomatico izquierdo, permaneció en observación y fue dado de alta en el transcurso del día. El jugador se reincorporará a los entrenamientos con el grupo en los próximos días".

Los tiempos de recuperación de Javier Toledo en Colón

Iván Torterola, uno de los médicos del plantel de Colón, habló con La Central Deportiva de Cadena 3 (FM 101.7), y contó: "Tuvo un traumatismo de cráneo, todos lo vimos. En el momento lo mareó un poco, y por eso cuando se intentó incorporar se mareó y se volvió a caer, le bajó un poco la presión. Tuvo una fractura, en la zona del pómulo. Estaba con mucho dolor de cabeza. Le hicimos tomografías de cuello y cabeza, y solo encontramos esa pequeña fractura".

Javier Toledo tendría chances de volver a ser considerado en Colón.

Más adelante, remarcó cómo se encuentra Javier Toledo: "Hoy se levantó muy bien, sin dolor y lúcido, sin síntomas por eso decidimos que se vaya a su casa. Las primeras 24 o 48 horas está bueno ir siguiéndolo. El tema de la fractura le llevará entre dos y tres semanas, por el traumatismo".

"Veremos si se puede cubrir con una máscara, lo que le podría posibilitar volver más rápido. , no creo que quede con miedo, no es algo que me preocupe. Uno nunca va a esperar un golpe en el rostro, es totalmente desubicado. El jugador busca encontrar alguna otra parte del cuerpo, pero no un codo", agregó el médico de Colón.

Iván Delfino se ilusionó con volver a contar con Javier Toledo en Colón

"Javier Toledo se hará una placa más y quizás con una máscara podría llegar", reveló Iván Delfino tras la victoria de Colón frente a Nueva Chicago, y pensando en ese momento en el partido ante Los Andes, por Copa Argentina (fue suspendido) y el que luego disputaría ante Deportivo Morón por la fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional.

En tanto que Delfino luego del choque ante Gimnasia de Mendoza también se había referido a los tiempos, y se había entusiasmado con la chance de recuperar pronto a Javier Toledo, sobre todo porque tampoco puede contar todavía con Axel Rodríguez, y porque ni Tomás Sandoval ni Nicolás Leguizamón en este momento son solución.

Se irá siguiendo el trabajo de Javier Toledo durante toda la semana, con el optimismo lógico que dejó de manifiesto Iván Delfino tras la victoria ante Nueva Chicago, pero con los cuidados lógicos y las prevenciones del caso, como consecuencia de la pequeña fractura que arrastra tras el partido ante Gimnasia y Tiro.