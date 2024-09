Toledo se animó a decir lo que pasa adentro de Colón

El delantero de Colón, Javier Toledo, admitió públicamente que hay comportamientos fuera de la cancha que tocaron a un grupo que no puede levantar cabeza

"El que se manda cagadas hay que hacerlo a un lado, hay cosas extradeportivas que no le están haciendo bien al grupo. Nosotros como referentes de los más grandes nos hacemos cargos y los jóvenes deben hacerlo también por el escudo que representamos", disparó.

Para luego, admitir que "estamos confiados en el planteo que nos hace Rodo (De Paoli), hay que seguir, es un cambio drástico a lo que veníamos haciendo con Iván (Delfino). Es el jefe del equipo y hay que acatar sus órdenes, no queda otra que seguir trabajando".

Toledo también remarcó que "no nos tiene que molestar lo que nos dice el técnico, hay que adaptarse a lo que nos pide. Ser conscientes del escudo y no fastidiarse tanto, hay que hacerle caso a él".

Pensar en un torneo corto

Colón quedó octavo como último clasificado al Reducido, con 6 fechas por jugar. En ese sentido, el delantero subrayó: "Tenemos que estar más unidos que nunca, hay cosas que extradeportivas que están afectando al grupo, no le están haciendo bien. Volver a cero, hay que sacar puntos para entrar al Reducido".

Y luego, acotó: "Pedirle disculpas a la gente porque no pudimos ganar, me voy muy triste, en lo personal ver como llenaron el estadio, el recibimiento, y no poder regalarle los tres puntos. Si ganábamos le dábamos una alegría y si perdemos se van tristes. Hay que mejorar mucho".

También reconoció que "no sabía que Rodolfo (De Paoli) no quiso hablar con la prensa, nosotros como lo hicimos con Paolo (Goltz), estamos comprometidos con el grupo. Cada uno que se haga cargo de las cosas que está haciendo, hay que unir al grupo como la primera ronda, para poder salir de esta todos juntos".