Toto Iñíguez volvió a Santa Fe y fue recibido por Víctor Godano: "Este premio es de todos los hinchas de Colón"

El santafesino Hugo Toto Iñíguez llegó a Santa Fe tras llevarse el premio The Best de la FIFA a Mejor Afición. Miralo en charla con UNO Santa Fe. VIDEO

El Santafesino Toto Iñíguez todavía no cae. Estuvo en una gala internacional de la FIFA, donde ganó el premio The Best a Mejor Afición, por aquellas imágenes que se volvieron virales dándole la mamadera a su hijo Tiziano de apenas tres meses.