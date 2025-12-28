Uno Santa Fe | Colón | Wanchope Ábila

Wanchope Ábila, cerca de la Primera Nacional: Madryn acelera y mira a Colón

Ramón Wanchope Ábila negocia su llegada a Deportivo Madryn para disputar la Primera Nacional y su posible debut podría ser ante Colón.

28 de diciembre 2025 · 19:24hs
Wanchope Ábila, cerca de la Primera Nacional: Madryn acelera y mira a Colón

Prensa Colón

El mercado de pases de la Primera Nacional empieza a sacudirse con un nombre pesado. Wanchope Ábila está muy cerca de convertirse en refuerzo de Deportivo Madryn, luego de un cierre abrupto de su etapa en Huracán, donde fue notificado de que no entraba en los planes del cuerpo técnico.

Madryn tomó la delantera por Wanchope

Si bien Racing de Córdoba fue uno de los primeros clubes en iniciar gestiones por el delantero, el conjunto del sur del país avanzó con mayor decisión y hoy aparece mejor posicionado para quedarse con el atacante de extensa trayectoria en el fútbol argentino.

Durante el fin de semana, el propio Ábila dejó indicios en sus redes sociales que alimentaron las versiones de un inminente acuerdo, lo que encendió el interés en el ascenso por la llegada de un futbolista con pasado reciente en Boca, Huracán y Colón.

LEER MÁS: Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubMadryn/status/2005100445409362253?s=20&partner=&hide_thread=false

¿Debut frente a Colón?

Uno de los datos que más expectativa genera es el posible debut de Wanchope ante Colón, un club con el que el delantero mantiene un vínculo especial. De cerrarse la operación en las próximas horas, no se descarta que su primera aparición oficial con la camiseta de Madryn sea justamente ante el Sabalero.

La sola chance de enfrentar a Colón en la Primera Nacional suma un condimento extra a un campeonato que ya promete intensidad, jerarquía y nombres de peso.

LEER MÁS: César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

Un refuerzo que sacude el ascenso

Más allá de cómo se resuelva la negociación, la llegada de Ábila al ascenso marcaría uno de los movimientos más fuertes del mercado. Experiencia, goles y carácter son atributos que Deportivo Madryn busca sumar para pelear arriba en una categoría cada vez más exigente.

En las próximas horas podría haber definiciones, pero todo indica que Wanchope Ábila está a un paso de desembarcar en la Primera Nacional, con un posible estreno cargado de simbolismo y expectativa.

Wanchope Ábila Colón Primera Nacional Deportivo Madryn
Noticias relacionadas
colon lanzo los abonos 2026 para palcos norte y sur: como asegurarlos

Colón lanzó los abonos 2026 para Palcos Norte y Sur: cómo asegurarlos

el 2025 de colon, un ano para el olvido: numeros y tecnicos de una temporada sin certezas

El 2025 de Colón, un año para el olvido: números y técnicos de una temporada sin certezas

el dinero que pide colon y lo que america de cali ofrecio por jose neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

quintana, el arquitecto silencioso para colon que logre la vuelta a la a1 del oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Lo último

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Último Momento
El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el innegociable déficit cero del Gobierno

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el "innegociable" déficit cero del Gobierno

Ovación
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"