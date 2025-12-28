Wanchope Ábila, cerca de la Primera Nacional: Madryn acelera y mira a Colón

Ramón Wanchope Ábila negocia su llegada a Deportivo Madryn para disputar la Primera Nacional y su posible debut podría ser ante Colón.

El mercado de pases de la Primera Nacional empieza a sacudirse con un nombre pesado. Wanchope Ábila está muy cerca de convertirse en refuerzo de Deportivo Madryn , luego de un cierre abrupto de su etapa en Huracán, donde fue notificado de que no entraba en los planes del cuerpo técnico.

Si bien Racing de Córdoba fue uno de los primeros clubes en iniciar gestiones por el delantero, el conjunto del sur del país avanzó con mayor decisión y hoy aparece mejor posicionado para quedarse con el atacante de extensa trayectoria en el fútbol argentino.

Durante el fin de semana, el propio Ábila dejó indicios en sus redes sociales que alimentaron las versiones de un inminente acuerdo, lo que encendió el interés en el ascenso por la llegada de un futbolista con pasado reciente en Boca, Huracán y Colón.

¿Debut frente a Colón?

Uno de los datos que más expectativa genera es el posible debut de Wanchope ante Colón, un club con el que el delantero mantiene un vínculo especial. De cerrarse la operación en las próximas horas, no se descarta que su primera aparición oficial con la camiseta de Madryn sea justamente ante el Sabalero.

La sola chance de enfrentar a Colón en la Primera Nacional suma un condimento extra a un campeonato que ya promete intensidad, jerarquía y nombres de peso.

Un refuerzo que sacude el ascenso

Más allá de cómo se resuelva la negociación, la llegada de Ábila al ascenso marcaría uno de los movimientos más fuertes del mercado. Experiencia, goles y carácter son atributos que Deportivo Madryn busca sumar para pelear arriba en una categoría cada vez más exigente.

En las próximas horas podría haber definiciones, pero todo indica que Wanchope Ábila está a un paso de desembarcar en la Primera Nacional, con un posible estreno cargado de simbolismo y expectativa.