Último llamado en Colón: filas, descuento final y suba inminente en los abonos 2026

Este miércoles en Colón se venció el plazo con valores promocionales para asegurar ubicación en el Cementerio de los Elefantes. Desde enero habrá aumentos.

Este miércoles 31 de diciembre marcó una fecha clave para el mundo Colón . Fue el último día para asegurar el abono de la Temporada 2026 con descuento, lo que generó un fuerte movimiento de socios en la sede social y dejó en claro la expectativa por acompañar al equipo en el año entrante.

Desde las primeras horas de la mañana se registraron largas filas en las oficinas del club , impulsadas por la inminente actualización de precios. A partir de este jueves, los abonos sufrirán un incremento del 10% , por lo que muchos hinchas optaron por adelantar el trámite y congelar el valor.

Canales habilitados y fechas clave

Además de la atención presencial, Colón mantiene habilitada la opción online a través del sistema oficial Boletería VIP, una alternativa que permite renovar o adquirir ubicaciones sin necesidad de concurrir a la sede.

Desde el club informaron que los socios que renueven conservarán su lugar actual hasta el 16 de enero. Pasado ese plazo, las ubicaciones que no hayan sido confirmadas quedarán liberadas y podrán ser reasignadas. Con este panorama, el Sabalero cerró el año con una fuerte respuesta de su masa societaria, ratificando el respaldo al equipo y la importancia del Cementerio de los Elefantes como escenario central para la temporada 2026.