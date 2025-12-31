Uno Santa Fe | Colón | Colón

Último llamado en Colón: filas, descuento final y suba inminente en los abonos 2026

Este miércoles en Colón se venció el plazo con valores promocionales para asegurar ubicación en el Cementerio de los Elefantes. Desde enero habrá aumentos.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 16:39hs
Último llamado en Colón: filas, descuento final y suba inminente en los abonos 2026

Este miércoles 31 de diciembre marcó una fecha clave para el mundo Colón. Fue el último día para asegurar el abono de la Temporada 2026 con descuento, lo que generó un fuerte movimiento de socios en la sede social y dejó en claro la expectativa por acompañar al equipo en el año entrante.

Filas y alta demanda en Colón

Desde las primeras horas de la mañana se registraron largas filas en las oficinas del club, impulsadas por la inminente actualización de precios. A partir de este jueves, los abonos sufrirán un incremento del 10%, por lo que muchos hinchas optaron por adelantar el trámite y congelar el valor.

LEER MÁS: Colón, siempre ahí: la frase de Lértora que hoy cobra sentido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2002094483169529924?s=20&partner=&hide_thread=false

Canales habilitados y fechas clave

Además de la atención presencial, Colón mantiene habilitada la opción online a través del sistema oficial Boletería VIP, una alternativa que permite renovar o adquirir ubicaciones sin necesidad de concurrir a la sede.

LEER MÁS: Colón obligado a recalcular: ¿Se le caen dos nombres clave para reforzar el ataque?

Desde el club informaron que los socios que renueven conservarán su lugar actual hasta el 16 de enero. Pasado ese plazo, las ubicaciones que no hayan sido confirmadas quedarán liberadas y podrán ser reasignadas. Con este panorama, el Sabalero cerró el año con una fuerte respuesta de su masa societaria, ratificando el respaldo al equipo y la importancia del Cementerio de los Elefantes como escenario central para la temporada 2026.

Colón 2026 socios cementerios de los elefantes
Noticias relacionadas
colon eligio hacer memoria y recuperar un simbolo de su historia

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Colón estaría debutando el domingo 8 de febrero a partir de las 20 ante Deportivo Madryn.

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

matias vidoz, vicepresidente de colon: queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

¿peligra la llegada de tomas fernandez a colon en pleno armado del plantel?

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

Lo último

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Hoy toca cerrar una etapa: el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

"Hoy toca cerrar una etapa": el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Último Momento
Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Hoy toca cerrar una etapa: el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

"Hoy toca cerrar una etapa": el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Susto mundial: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema cardíaco

Susto mundial: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema cardíaco

Que sean muy felices y que Dios los bendiga: el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

"Que sean muy felices y que Dios los bendiga": el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

Ovación
Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el 1

Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

A un paso: la frase de Federico Lértora que anticipó su regreso a Colón

A un paso: la frase de Federico Lértora que anticipó su regreso a Colón

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe