Colón, siempre ahí: la frase de Lértora que hoy cobra sentido

Colón avanza con una propuesta concreta para repatriar a Federico Lértora, uno de los símbolos del título de 2021. El mediocampista ve con buenos ojos el regreso, aunque Ferro también juega fuerte en la negociación.

El nombre de Federico Lértora vuelve a instalarse con fuerza en el mundo Colón . El mediocampista, pieza clave del equipo que conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021, se encuentra muy cerca de acordar su retorno al club santafesino, que ya le acercó una oferta formal por dos temporadas.

Según pudo saber UNO Santa Fe, la propuesta económica es importante y acorde a su jerarquía, aunque sin realizar desajustes financieros. La dirigencia sabalera apuesta a la identificación del jugador con la institución y al recuerdo todavía fresco de una etapa que marcó a fuego la historia del club.

La competencia de Ferro y el factor sentimental

En medio de las conversaciones con Colón, Ferro Carril Oeste apareció con una oferta económica también fuerte. No es un detalle menor: se trata del club donde Lértora se formó futbolísticamente y que se prepara con ambición para pelear arriba, buscando regresar a los primeros planos.

Ese escenario plantea una pulseada entre lo emocional y lo deportivo. Mientras Ferro representa el origen, Colón simboliza el punto más alto de su carrera profesional, tanto en lo futbolístico como en lo personal.

“Colón sería un lugar al que volvería sin dudas”

Hace un tiempo, consultado en Sol Play (FM 91.5) sobre la chance de un regreso, Lértora fue claro, aunque cauto: “No quiero generar ilusiones, pero Colón sería un lugar al que volvería sin dudas”.

La frase, medida pero contundente, resume el vínculo intacto que mantiene con el club y su gente, aun cuando evitó alimentar expectativas prematuras.

El recuerdo imborrable del título histórico

En el programa “La Voz del Sabalero”, Lértora repasó lo que significó la consagración de 2021, al cumplirse el tercer aniversario del primer título profesional de Colón en Primera División.

“Soñaba con un título cuando entrenaba en mi casa durante la cuarentena. Era una fuente de inspiración y motivación”, recordó. Y agregó: “Se volvía real porque habíamos llegado a la final de la Sudamericana”.

Domínguez, liderazgo y una frase que quedó marcada

El mediocampista también evocó el rol determinante de Eduardo Domínguez, entrenador de aquel equipo campeón: “Eduardo nos habló de la serie del Cholo Simeone. Exigía que todos dijeran ‘buenos días, vamos a ser campeones’. Desde entonces, nos saludaba así todos los días”.

Sobre el DT, destacó: “Fue un gran referente: liderazgo, empatía y la capacidad de saber cuándo exigirte o cuándo darte una caricia. Nos hizo creer que era posible competir”.

Para Lértora, el punto de quiebre del torneo fue el cruce ante Talleres en cuartos de final: “Fue el partido más difícil. Ahí aprendimos a sufrir. Después de eso, confiábamos plenamente en nuestro proceso y en el trabajo en equipo”.

Un vínculo que trasciende lo futbolístico

Más allá de los resultados, Lértora dejó en claro lo que Colón significó en su vida: “Es el lugar donde mejor me sentí deportiva y personalmente. Hice muchísimos amigos y la despedida fue muy emocionante”.

Mientras las negociaciones avanzan y las ofertas se analizan, el sentimiento permanece intacto. El regreso de Federico Lértora al Sabalero ya no suena como una ilusión lejana, sino como una posibilidad cada vez más concreta.