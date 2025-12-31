Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón obligado a recalcular: ¿Se le caen dos nombres clave para reforzar el ataque?

Colón sufrió dos bajas en su radar ofensivo: Tomás Fernández seguirá en Primera y Lautaro Fedele renovó con Atlanta, forzando a redireccionar la búsqueda.

31 de diciembre 2025 · 16:24hs
Colón recibió un doble revés en el armado de su plantel rumbo a la temporada 2026. Dos de los delanteros que estaban en carpeta quedaron descartados en las últimas horas, lo que obliga a la dirigencia y al cuerpo técnico a reformular la estrategia en el mercado de pases, con la pretemporada cada vez más cerca.

El caso de Tomás Fernández

Uno de los nombres que perdió fuerza definitivamente fue el de Tomás Fernández. El atacante, que aparecía como una de las principales opciones para potenciar el frente ofensivo, optó por continuar su carrera en Aldosivi, equipo que competirá en la máxima categoría del fútbol argentino. La decisión del jugador terminó de enfriar una negociación que ya mostraba señales de complejidad.

Fedele renovó cerró la puerta

La otra alternativa que manejaba la secretaría técnica tampoco prosperó. Lautaro Fedele, futbolista joven y con proyección, renovó su contrato con Atlanta, descartando cualquier posibilidad de salida en este mercado. De esta manera, Colón pierde a dos opciones que respondían a perfiles distintos pero igualmente valorados en la planificación inicial.

Con este escenario, el Sabalero deberá ampliar el abanico de nombres y acelerar gestiones para encontrar variantes que se adapten a la idea futbolística y a las condiciones económicas del club. El tiempo corre y la necesidad de jerarquizar la ofensiva sigue siendo una prioridad en Santa Fe.

